Dopo il concerto che si è tenuto all’Arena di Verona lo scorso 30 settembre con il quale ha celebrato 30 anni di album e di concerti, Marco Masini festeggerà ulteriormente la propria carriera ultratrentennale con il tour nei teatri, T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme, che partirà a settembre e che andrà avanti anche nel prossimo anno.

Il tour prende il nome dallo storico album di Marco Masini, T’innamorerai, pubblicato nel 1993, con il quale il cantautore fiorentino ha voluto sottolineare il forte legame che ha instaurato col pubblico in questo lungo lasso di tempo:

Sono stati due anni di silenzio, separazione e lontananza, ma adesso siamo tornati a innamorarci. Perché quello che sento e vedo tra di noi è questo: un continuo innamoramento. Non solo l’uno dell’altro, ma anche del cantare insieme la vita e innamorarci insieme di essa. Il titolo del tour rappresenta un po’ questo livello che si alza sempre di più di amore reciproco, che inevitabilmente mi riporta indietro nel tempo a ripensare ai momenti dove ci stavamo innamorando per le prime volte, cioè quando è uscito il brano T’innamorerai. Da lì in poi, per oltre 30 anni, ogni concerto non ha fatto altro che crescere e aumentare questo amore.