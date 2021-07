Marco Masini sarà in concerto all’Arena di Verona il 30 settembre 2021 con un live per festeggiare i 30 anni di carriera. L’annuncio è arrivato in queste ore con l’elenco dei cantanti colleghi che saliranno sul palco, insieme a lui, nel corso della serata. Si tratta dell’atteso recupero della data del 20 settembre 2020, rinviata per le restrizioni legate al Covid-19.

Il 30 settembre, per celebrare uno degli artisti più rappresentativi del panorama musicale italiano, saliranno sul palco insieme a Marco anche molti colleghi e amici come Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Nek, Francesco Renga, Luca Carboni, Fabrizio Moro, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Rita Bellanza, Arisa e tanti altri ancora.

E per quanto riguarda i biglietti? Ecco tutte le informazioni necessarie per chi si era già prenotato per la data del 2020 e per chi è, invece, interessato ad acquistare un posto per settembre 2021.

Entro il 25 luglio è possibile eseguire la procedura di check-in per i possessori dei biglietti già acquistati cliccando su questo link

La conferma definitiva e il tagliando segnaposto numerato con la dettagliata assegnazione del nuovo posto verranno comunicati al possessore entro e non oltre il 31 luglio. Come specificato, i posti assegnati potranno essere diversi da quelli indicati nel Biglietto ma è garantita l’assegnazione del nuovo posto nel settore equivalente a quello acquistato.

Dal 27 luglio, invece, saranno disponibili nuovi biglietti in vendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Gli acquirenti riceveranno un biglietto numerato (con settore – fila – numero di posto) e pertanto non dovranno effettuare il check-in e non riceveranno il tagliando segnaposto numerato.

Nel corso della serata evento, Marco Masini interpreterà i più grandi successi della sua trentennale carriera, raggiunto sul palco, in alcune occasioni, dai colleghi che vi abbiamo svelato.

Per chi, intanto, vuole un assaggio di quello che sarà il concerto all’Arena, ecco le date dell’ElettroAcustico Tour di questa estate:

28 luglio, Castello Sforzesco – Vigevano (PV)

6 agosto, Festival di Majano – Majano (UD)

20 agosto, Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Foto Credit | Luisa Carcavale