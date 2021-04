Domenica 9 maggio 2021, Marco Masini terrà un concerto acustico al Teatro della Pergola di Firenze. Per la prima volta in carriera, il cantautore fiorentino terrà un live che verrà trasmesso in diretta streaming. I biglietti per vedere il concerto sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale di Masini.

Durante il concerto, realizzato al Teatro della Pergola di Firenze per concessione della Fondazione Teatro della Toscana, il cantautore proporrà, in una speciale veste acustica, i suoi più grandi successi e alcuni brani che ha deciso di riscoprire per quest’occasione.

Di seguito, le dichiarazioni ufficiali di Masini:

Sono felice di annunciare questo concerto acustico dalla Pergola di Firenze, la mia città! È da più di un anno che siamo costretti a casa e questo periodo ci ha fatto capire quali siano le cose essenziali che ci mancano… Questo periodo a molti ha portato via il lavoro, l’affetto, la vicinanza, la condivisione emotiva ma non dimentichiamoci che ha tolto tanto anche ai bambini e agli adolescenti, che hanno bisogno di più attenzione, anche psicologica. Così ho deciso di realizzare questo concerto: per riuscire anch’io nel mio piccolo a dare un contributo. Sarà uno spettacolo intimo ed elegante… magari con qualche sorpresa!

Il concerto, visibile sul sito livestreaming.momyrecords.com, infatti, sarà a sostegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Ricordiamo che Marco Masini, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19, ha dovuto rinviare più volte il tour teatrale previsto per la primavera dell’anno scorso. Il tour è stato rinviato in autunno.

Il 30 settembre 2021, invece, Marco Masini si esibirà all’Arena di Verona.