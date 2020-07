Marco Masini: il tour teatrale rinviato al 2021

Di Fabio Morasca domenica 26 luglio 2020

Il tour teatrale, dopo un primo rinvio, è stato posticipato all'anno prossimo.

Il tour teatrale di Marco Masini, previsto per la primavera 2020 e già rinviato, in una prima occasione, all'autunno di quest'anno, è stato definitivamente posticipato al 2021 a causa, ovviamente, dell’emergenza sanitaria ancora in corso nel nostro paese e alla luce delle relative disposizioni governative.

Il tour teatrale, inoltre, si chiuderà con un appuntamento speciale all'Arena di Verona che si terrà il 30 settembre 2021 e che era inizialmente previsto il 20 settembre 2020.

Di seguito, trovate tutte le nuove date del tour teatrale di Marco Masini. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Marco Masini - Tour Teatrale 2021: le nuove date

10 aprile 2021 - Orvieto, Teatro Mancinelli (recupero 8 aprile 2020 e 16 settembre 2020)

11 aprile 2021 - Milano, Teatro degli Arcimboldi (recupero 16 aprile 2020 e 24 novembre 2020)

19 aprile 2021 - Bologna, EuropAuditorium (recupero 30 aprile 2020 e 13 ottobre 2020)

20 aprile 2021 - Ancona, Teatro delle Muse (recupero 18 aprile 2020 e 17 novembre 2020)

24 aprile 2021 - Brescia, Teatro Dis_Play (recupero 25 aprile 2020 e 28 ottobre 2020)

25 aprile 2021 - Zurigo, Kaufleuten Club (recupero 14 aprile 2020 e 8 ottobre 2020)

30 aprile 2021 - Torino, Teatro Colosseo (recupero 9 maggio 2020 e 2 ottobre 2020)

4 maggio 2021 - Genova, Teatro Politeama Genovese (recupero 19 maggio 2020 e 18 ottobre 2020)

7 maggio 2021 - Firenze, Teatro Verdi (recupero 15 maggio 2020 e 24 settembre 2020)

8 maggio 2021 - Firenze, Teatro Verdi (recupero 16 maggio 2020 e 25 settembre 2020)

9 maggio 2021 - Firenze, Teatro Verdi (recupero 24 maggio 2020 e 8 novembre 2020)

12 maggio 2021 - Venezia, Teatro Goldoni (recupero 12 maggio 2020 e 14 ottobre 2020)

15 maggio 2021 - Assisi, Teatro Lyrick (recupero 29 aprile 2020 e 7 novembre 2020)

20 maggio 2021 - Lecce, Teatro Politeama Greco (recupero 22 maggio 2020 e 13 novembre 2020)

24 maggio 2021 - Milano, Teatro degli Arcimboldi (recupero 28 maggio 2020 e 25 novembre 2020)

27 maggio 2021 - Parma, Teatro Regio (recupero 18 maggio 2020 e 27 ottobre 2020)

30 maggio 2021 - Roma, Auditorium Parco della Musica (recupero 2 maggio 2020 e 26 settembre 2020)