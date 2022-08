Marco Carta è stato ospite nella puntata di giovedì 4 agosto 2022 a “Estate in diretta”. A pochi minuti dalla fine della puntata, il cantante ha ripercorso alcuni punti chiave della sua vita e della sua carriera. E non si poteva non partire dal momento più difficile per chi vive di musica, il lockdown legato al Covid-19:

“l’ho vissuto benissimo, come tutti. Dovevamo capire come approcciarci a un nuovo modo. Non poter lavorare e abbracciare la gente era veramente difficile, non potevamo mettere una pezza… O lavori o non lavori. I concerti sono fatti per abbracciare la gente, per darsi al pubblico, grazie a loro tutti noi artisti lavoriamo”

Dopo aver vinto un famoso talent, come ricordato da Roberta Capua, (ovviamente parlava di Amici, ndr) ha partecipato a Sanremo trionfando con il brano “La forza mia”, a soli 24 anni.

“Non ricordo niente, solo una grande emozione, una febbre da cavallo l’ultima sera. Non riuscivo a prendere fiato, ero affaticatissimo. Alla mattina, mi son svegliato e avevo messo il Leone d’Oro davanti a me. Ho aperto gli occhi e l’ho visto subito”

Marco Carta ha ricordato la sua infanzia non facile. Dopo aver perso i genitori, a crescerlo è stata sua nonna che è scomparsa ad aprile 2020.

“Ci sarebbe tanto da dire… Di ricordi ne ho tanti, quello che rimane sono i grandi insegnamenti. Nonna mi ha trasmesso grandi valori, era forte ma dolce, riusciva a dare a me e mio fratello. Era molto orgogliosa di noi e del fatto che fossi riuscito a diventare un cantante”.

Poi, il ritorno musicale con il brano inedito “Sess0 romantico“:

“Il sesso collegato al cuore, è fatta in maniera dolce, intelligente, non volgare. Quando ci sono sentimenti in ballo è bello essere se stessi”.

Dopo la breve intervista con Roberta Capua, Marco Carta ha cantato il suo nuovo singolo, Sesso romantico, su Rai 1, poco minuti prima della fine della puntata odierna di “Estate in diretta”.

Potete rivedere l’intervista di Marco Carta a “Estate in diretta” in streaming sul sito di Rayplay, non appena sarà caricata online (clicca qui)