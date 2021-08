“Sorpresa ad Ostuni“. Così ha titolato il suo ultimo post su Instagram, Marco Carta, racchiudendo quanto accaduto la sera scorsa tra le vie della città pugliese. Nel video che potete vedere qui sotto, il cantante si è esibito, senza che fosse previsto, nel brano “La canzone del sole”, davanti a turisti e abitanti della città, intorno a lui a intonare il celebre pezzo di Lucio Battisti.

Marco ha interpretato tutto il brano, accompagnato da un musicista del posto e accolto dagli applausi e dall’entusiasmo dei presenti che hanno “minacciato” di non andarsene se non avesse concesso il bis con un altro brano a sua scelta. Sorrisi e ringraziamenti quasi imbarazzati, da parte dell’artista, che si è concesso a selfie ricordo con i fan accorsi.

Un fuori programma che ha entusiasmato il suo pubblico e gli utenti del social: “Bravissimo”, “Che meraviglia” o “Beato chi c’era … bravo, bello, simpatico e divertente, disponibile con tutti, più unico che raro” sono tra i commenti più quotati tra quelli pubblicati.

In questi giorni, Marco Carta è in vacanza in Puglia insieme al fidanzato Sirio.

A maggio 2021, ha pubblicato il suo ultimo singolo, Mala Suerte, descritto come un condensato di atmosfere gitane, che rimandano a mondi più caldi, incontaminati, in cui la natura domina selvaggia.

Il testo del brano è scritto da Mirko Balducci, Mattia Cavallari e Alessandro Guerra, con le musiche composte da Mauro Pilato e Alex Gregorini. La produzione è dei dj e producer Angemi e Mauro Pilato.

Ancora prima, a fine 2020, il pezzo rilasciato fu “Domeniche da Ikea” con il dj e producer Angemi che, ai tempi, aveva dichiarato:

“Sono sempre stato abituato al contesto della musica elettronica, quella che si balla in discoteca, per intenderci. L’incontro con Marco è stato illuminante, in quanto ho capito che unendo il suo talento canoro alla mia produzione si potevano creare cose nuove e diverse. Il sound che abbiamo scelto tende decisamente a emulare quello degli anni ’80 che sta ritornando con grande forza nel mondo pop internazionale, basti pensare ai recenti lavori di Dua Lipa, The Weeknd e Lady Gaga”

Marco Carta è stato il vincitore di “Amici di Maria De Filippi” nel 2008 e del Festival di Sanremo nell’anno successivo con “La forza mia”.