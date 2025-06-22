Marco Bellavia, ve lo ricordate ai tempi di Kiss Me Licia? Eccolo oggi

Kiss Me Licia, ma anche Arriva Cristina sono considerare delle serie cult che fanno parte della storia della televisione. Protagonista Cristina D’Avena, all’epoca già famosa per essere la voce della maggior parte delle sigle dei cartoni animati. La generazione nata tra gli anni settanta e inizio ottanta ricorda molto bene quel periodo dove dopo aver trascorso il pomeriggio a vedere Bim Bum Bam, l’ora di cena era dedicata alle due serie. Nel cast era presenta anche Marco Bellavia: impossibile non ricordarlo.

Bellavia ha debuttato come modello e poi è entrato nel cast di Kiss Me Licia nel ruolo Steve dei Beehive. Un’occasione che gli ha aperto le porte della tv. Nel giro di pochi anni è approdato alla conduzione: prima ha affiancato Paolo Bonolis in Bim Bum Bam e poi ha partecipato a Stranamore e Forum. La sua carriera tv sembrava avviata, le sue potenzialità davanti alle telecamere avevano ricevuto più di un riconoscimento, poi ad un certo punto ha subito una battuta d’arresto. Ma cos’è accaduto?

In una recente intervista Bellavia ha rivelato di non essersi trovato bene a Forum, era un ruolo che non sentiva suo visto che l’avevano relegato a fare il valletto di Paola Perego, inoltre non ha avuto con la conduttrice un buon rapporto: “La signora Perego, ai tempi in cui mi faceva fare il suo valletto a Forum, mi scagliò contro talmente tanta rabbia e cattiveria (con sue supposizioni e calunnie gravissime) da stoppare e chiudere definitivamente (nel 2002) la mia carriera tv, iniziata onestamente e ribadisco onestamente, nel 1986.” Marco ha poi ammesso che gli sarebbe piaciuto rimanere a Bim Bum Bam.

Marco Bellavia oggi: ecco cosa fa nella vita

L’addio alla tv è stato graduale, e visto che nel contesto non ha più trovato una sua dimensione ha intrapreso nuove strade anche se non nega che gli piacerebbe tornare in video. L’ex conduttore ha infatti più volte sottolineato che in vari programmi sono presenti anche personaggi meno preparati di lui. Inoltre ha rivelato di essere attratto anche d’alcuni reality come Pechino Express. L’ultima recente apparizione in tv risale al 2022 quando ha partecipato al Grande Fratello, esperienza non del tutto positiva visto che all’interno della casa ha avuto diversi contrasti con gli altri concorrenti.

Il reality avrebbe dovuto aprirgli le porte del mondo dello spettacolo, ma così non è stato. Recentemente ha pubblicato un libro Depressio? Qui e ora, che spesso pubblicizza sul suo account social dov’è molto attivo. Spesso è impegnato su reti minori come Telenova, ha aperto un blog e un canale Telegram. Inoltre ha diverse passioni tra cui la biciletta.

Marco Bellavia, la frecciata a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Nei giorni scorsi Marco Bellavia ha condiviso alcune storia dove punta il dito contro Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. A suo dire i due vip all’epoca del Grande Fratello gli avevano promesso di aiutarlo a tornare in tv. I messaggi dell’ex gieffino non sono diretti, ma le allusioni all’ex opinionista e a Paolo Bonolis appaiono chiari. Bellavia è rimasto nella casa di Cinecittà appena 9 giorni, ma la sua presenza ha dato adito a diverse polemiche che hanno fatto emergere anche alcuni suoi disagi personali:

“Ho fatto un macello, sono entrato in quella Casa ed uscito in pochi giorni. Dentro non ho percepito cosa accadeva. Ero fragile ma ho avuto proprio un problema mio di disequilibrio emotivo perché ho dormito molto poco, non era un malessere generalizzato.” Ha dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin. Bellavia ha poi riconosciuto di non aver avuto un atteggiamento consono alla situazione: “Io non ho capito bene il regolamento della notte. Avendo dormito poco ho iniziato a sentirmi ubriaco e fuori dal mondo, con la testa fuori dal mio corpo ed ho iniziato a dire e fare cose inspiegabili”.