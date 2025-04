Marcella Bella: età, dove vive, marito e figli, canzoni, fratello Gianni. Tutto sulla cantante

Marcella Bella ha sempre dato un contributo importante alla musica italiana, tanto che negli anni le sue canzoni sono tutte diventate delle hit di successo. Di recente ha anche partecipato al Festival di Sanremo 2025 – condotto quest’anno da Carlo Conti – durante il quale ha presentato il brano inedito Pelle Diamante. Ad affiancarla in questo percorso musicale c’è inoltre sempre stato Gianni Bella, anche lui cantautore e parte importante della tv nazionale. Alle spalle Marcella ha d’altronde una carriera ricca di successi, che le hanno permesso di diventare il personaggio che è oggi.

Quando si spengono i riflettori, la cantante è infatti una donna che ama vivere la semplicità e la quotidianità come tutti, attorniata dal calore famigliare che è sempre stato per lei fondamentale.

Chi è Marcella Bella: origini e carriera

Nata a Catania nel 1952, all’età di 13 anni Marcella Bella ha vinto il Festival degli sconosciuti di Ariccia, ma il vero successo è arrivato negli anni ’70, quando ha pubblicato la canzone Hai ragione tu e ha partecipato alla Mostra Internazionale Musica Leggera. Nel 1972 ha partecipato al suo primo Festival di Sanremo portando il brano Montagne Verdi. In seguito c’è stata la partecipazione a Canzonissima e poi la pubblicazione dell’album Tu non hai la più pallida idea dell’amore, dedicato al suo produttore Ivo Callegari. Da quel momento si sono susseguite molte altre esperienze che l’hanno portata ad esibirsi più volte al Festivalbar e ad altri Festival di Sanremo.

Nel 2002 ha invece firmato con la casa discografica Sony Music e ha realizzato il suo ennesimo disco Passato e Presente. Negli anni ha pubblicato molti altri album e ha anche partecipato al talent show Ora o mai più, all’epoca condotto da Amadeus, e alla prima edizione di Star in the Star. Nel 2021 è tornata sul palco dell’Ariston in veste di ospite e ha cantato i brani Senza un briciolo di testa e Montagne verdi. Due anni dopo, ha pubblicato il singolo Tacchi a Spillo. Nel 2024 ha invece partecipato ad Una Voce per San Marino, classificandosi in sesta posizione, e nel 2025 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Pelle Diamante.

La vita privata di Marcella Bella

La cantante è sposata – ormai da anni – con l’imprenditore milanese Mario Merello. I due si sono incontrati per la prima volta a Madonna di Campiglio, quando lui era già papà di un figlio. Si sono innamorati e hanno iniziato un percorso di vita insieme, durante il quale sono stati messi al mondo i tre figli Giacomo, Carolina e Tommaso. Nel 1989 c’è stata la loro decisione di sposarsi e di non separarsi più. “Era ed è totalmente estraneo al nostro mondo” – aveva spiegato Marcella nel corso di un’intervista parlando di suo marito – “e ha sempre lavorato 12 ore al giorno. È una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non si espone troppo. Con lui ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo. Lui riusciva però a trovare del tempo anche per me, che ero e sono il suo grande amore“.