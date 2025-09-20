Manuel Agnelli, dove vive? La sua casa lascia senza fiato: pianoforti, ricordi e ispirazioni

Fondatore degli Afterhours, ex giudice di X Factor e simbolo indiscusso del rock italiano, Manuel Agnelli è di certo una delle figure più carismatiche e controcorrente della musica nostrana.

Ribelle e raffinato allo stesso tempo, ha sempre mantenuto una certa discrezione sulla sua vita privata, e questo non ha fatto che alimentare la curiosità dei fan sia sulla sua famiglia che sul luogo in cui ha scelto di vivere.

Milano, casa e rifugio creativo

Sebbene sia impossibile trovare foto degli interni della sua dimora, si sa che il rocker vive a Milano, città che ha saputo accogliere e valorizzare la sua energia e che è diventata parte integrante della sua produzione musicale.

L’artista vive insieme alla compagna Francesca Risi e alla figlia Emma, nata nel 2005, in un appartamento che – prevedibilmente – strizza l’occhio al suo stile artistico. Pur non rinunciando mai alla sua riservatezza, Agnelli non ha mai nascosto come proprio tra le mura domestiche siano nate alcune delle idee che hanno dato vita a brani indimenticabili degli Afterhours.

In casa non ha un vero e proprio studio musicale, dato che il rocker tiene a mantenere separate la sfera professionale e quella privata, ma la musica resta una presenza costante nella sua vita di tutti giorni. Nell’ambitazione non mancano infatti strumenti e riferimento al rock, primo fra tutti il pianoforte, compagno di lunga data delle sue esplorazioni artistiche.

Il legame con Corbetta

Nonostante la vita a Milano, Agnelli non ha mai reciso i legami con Corbetta, la città dell’hinterland milanese dove è nato e cresciuto. Qui ha mosso i primi passi prima come appassionato di musica, e poi come leader di una band destinata a scrivere la storia del rock italiano.

La provincia, con la sua tranquillità, resta per Agnelli un luogo fermo, da cui trarre ispirazione, in netto contrasto con la frenesia della metropoli. Corbetta è per lui un ricordo d’infanzia ma anche un pezzo della sua identità artistica.

Lo dimostrano anche i riferimenti nei suoi brani: Milano, con le sue contraddizioni e il suo fermento culturale, fa spesso capolino nelle canzoni degli Afterhours, ma sempre in dialogo con quella dimensione più raccolta e autentica che solo la provincia sa offrire.

A ogni modo, chi immagina la casa di Manuel Agnelli come tempio del rock non è così lontano dalla verità. Pur senza ostentazioni, ogni ambiente porta con sé echi della sua carriera e della sua passione. Si tratta a tutti gli effetti di un luogo intimo che unisce quotidianità familiare e ispirazione creativa, dove i ricordi personali convivono con il bisigno di sperimentare e di restare in contatto con la propria arte.