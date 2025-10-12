Maneskin, tutti insieme appassionatamente | Reunion per una notte

Il primo appuntamento romano del tour solista di Damiano David al Palazzo dello Sport di Roma ha avuto un fuori programma dal forte valore simbolico: Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio – gli altri tre quarti dei Maneskin – sono stati visti sotto il palco, tra il pubblico, a sostenere l’ex compagno di band.

Maneskin al completo per il ritorno di Damiano David

Le segnalazioni e le immagini circolate nella tarda serata dell’11 ottobre 2025 hanno rapidamente alimentato i social, trasformando la data in un piccolo evento anche per chi segue la parabola dei Maneskin. Le cronache locali confermano l’avvistamento e ne sottolineano la carica emotiva, nel clima di curiosità che accompagna il nuovo corso di Damiano.

Non si è trattato di una “reunion” in senso stretto — nessuna apparizione sul palco, nessun set condiviso, nemmeno una cover della sua band da parte del cantante — ma la presenza compatta del terzetto ha un peso comunicativo evidente: segnala unità personale, a prescindere dalle scelte artistiche individuali.

Maneskin, più vicini?

Dopo mesi di indiscrezioni e letture contrastanti sul futuro del gruppo, il gesto viene letto da molti come un indizio definitivo di distensione. La dinamica ricorda quelle “cartoline” che, in passato, hanno preceduto rientri graduali o collaborazioni una tantum: nulla di ufficiale, ma un segnale che i fan attendevano.

Anche a giudicare dalle parole estremamente chiare che Damiano aveva pronunciato al pubblico di Milano, chiarendo che il progetto solista non era un passo fuori dalla band, ma un riavvicinamento a se stesso in un momento di smarrimento.

Il contesto del tour solista

Il percorso solista di Damiano, iniziato nel 2025 con l’album Funny Little Fears e una tournée internazionale che tocca Europa, Asia e Americhe, era stato annunciato come un capitolo autonomo, senza rotture traumatiche con il passato. Nelle settimane precedenti, tra Milano e le tappe europee, l’artista ha ribadito che la scelta nasce dall’esigenza di esplorare un linguaggio più personale, mentre i compagni coltivano a loro volta progetti e tempi individuali. Le due date romane di ieri e questa sera hanno acceso i riflettori sul ritorno “a casa”, rendendo più visibile ogni segnale che riguarda il rapporto con la band.

Le reazioni e le prospettive

Le reazioni del pubblico sono state immediate: tra nostalgia e speranza, molti hanno letto la serata come il primo passo verso un ritorno insieme nel medio periodo. L’attenzione resta però sui fatti: la serata di Roma ha mostrato un sostegno personale che non si traduce, per ora, in un annuncio professionale.

In passato, gli stessi Maneskin hanno invitato a evitare letture affrettate, ricordando come eventuali progetti comuni debbano nascere “al momento giusto” e con la giusta energia creativa. L’immagine dei tre sotto il palco, tuttavia, innesta la narrazione: i rapporti non sono interrotti e l’orizzonte resta aperto.

Cosa significa per i fan

Per chi segue la band sin dagli esordi, il valore della serata di Roma è soprattutto emotivo. Vedere Victoria, Thomas ed Ethan supportare Damiano, in una fase di transizione personale e artistica, restituisce l’idea di una storia che continua a sedimentare, anche lontano dai riflettori.

Se e quando arriverà un ritorno congiunto, dipenderà da tempi, ispirazione e condizioni professionali. Intanto, il gesto ha riportato i Maneskin – al gran completo – al centro della conversazione, ricordando quanto il loro immaginario resti vivo nel pubblico italiano e internazionale.

Tra i momenti più intensi dello show le parole dedicate da Damiano proprio ai Maneskin, quelle per la compagna Dove Cameron e una dedica struggente a Paolo Mendico, il ragazzo 14enne vittima di bullismo e morto suicidia.

Questa la scaletta di Damiano a Milano

Born With a Broken Heart

The First Time

Mysterious Girl

Voices

Cinnamon

Locked Out of Heaven (Bruno Mars cover)

Talk to Me

Nothing Breaks Like a Heart (Mark Ronson cover)

Perfect Life

Sick Of Myself

The Bruise

Tangerine

La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini cover, con Cesare Cremonini)

Zombie Lady

Tango

Angel

Over

Mars

The First Time (bis)

Naked / Solitude (No One Understands Me)