“Malore improvviso”, momenti di paura per l’amatissima cantante: come sta

Mercoledì 25 marzo, il Forum di Assago, Milano, ha accolto migliaia di fan in un’atmosfera di attesa per uno degli eventi musicali più attesi della stagione, il concerto di Rosalía.

La pop star spagnola, protagonista del “Lux Tour”, ha iniziato con la consueta energia e carisma, conquistando immediatamente il pubblico. Tuttavia, un imprevisto ha interrotto la serata, lasciando tutti sorpresi.

Un’energia travolgente, ma un malore improvviso

Il concerto, che stava procedendo senza intoppi, ha subito un’improvvisa battuta d’arresto durante la canzone “De Madrugá”. Rosalía ha mostrato segnali di stanchezza e qualche colpo di tosse. A un certo punto, visibilmente provata, si è fermata per una breve pausa.

Poco dopo, ha preso il microfono per spiegare la situazione al suo pubblico, ammettendo di non sentirsi bene: “Mi sento male. Ho cercato di continuare, ma devo fermarmi. Volevo darvi la migliore esperienza possibile, ma non mi è mai capitato prima”.

L’artista ha rivelato che il malore era dovuto a un’intossicazione alimentare e, nonostante fosse un imprevisto, la sua salute ha richiesto una pausa immediata. Con grande sincerità, ha continuato a scusarsi, lasciando i fan comprensivi ma preoccupati.

Un’interpretazione travolgente e un omaggio all’Italia

Prima del malore, Rosalía aveva incantato i presenti con la sua esibizione. Il concerto era partito alla grande, con la cantante che ha reso omaggio alla tradizione musicale italiana, eseguendo il brano “Mio Cristo piange diamanti“.

Questo tributo ai grandi della lirica, come Puccini e Verdi, aveva entusiasmato il pubblico. Una performance impeccabile, seguita da un’interruzione improvvisa che ha lasciato un vuoto tra il pubblico.

Nonostante l’incidente, la cantante ha dimostrato il suo amore per i fan, che hanno apprezzato la sua sincerità e il suo impegno. I presenti hanno reagito con comprensione e affetto, testimoniando ancora una volta la connessione speciale che Rosalía ha con il suo pubblico.