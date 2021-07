Sangiovanni rilancia e annuncia il remix di “Malibu” in uscita venerdì 30 luglio 2021. Si tratta di una nuova versione del brano che vede il featuring di Trevor Daniel, cantante americano celebre per il brano “Falling”, contenuto nel suo Ep del 2018, Homesick.

Nei giorni scorsi era uscito il video ufficiale del brano che vedeva il giovane cantante uscito da Amici 20. Insieme a lui, nella clip, Giulia, fidanzata di Sangiovanni e ballerina trionfante nell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi. Tra momenti di ironica convivenza (incluse “facce deformanti”) e romantici giri sulla ruota panoramica, il video ufficiale ha subito catalizzato l’attenzione dei fan che hanno reso Trend Topic su Twitter la pubblicazione del video.

Malibu ha subito fatto faville in classifica. Nella chart Fimi, infatti, dopo aver conquistato la vetta, è sempre rimasto nei piani alti per tutte le settimane a seguire. E questa nuova versione del pezzo potrà facilmente riaccendere l’attenzione sul singolo estratto dal suo primo Ep.

Trevor Daniel, Chi è il cantante che duetta con Sangiovanni?

Chi è Trevor Daniel, il cantante che duetta con Sangiovanni in Malibu? Nato nel 1994 a Los Angeles, ha pubblicato solo pochi anni fa il suo primo Ep d’esordio, Homesick. All’interno del lavoro, il singolo” Falling” che ha ottenuto subito attenzione e riscontro da parte del pubblico. A dare grande spinta al pezzo è stato anche l’attenzione ottenuto attraverso TikTok dove la canzone è diventata, in breve tempo, virale.

Successivamente, Trevor Daniel ha anche collaborato con colleghi rinomati della discografia. Da Selena Gomez (nella canzone “Past life” fino a Julia Michaels (nel recente pezzo del 2021, Fingers crossed).

A interrompere, in parte, il boom della sua carriera è stata, purtroppo, la pandemia legata al Covid-19. Daniel, infatti, era stato scelto per aprire il tour di Camila Cabello, nel 2020, una serie di concerti che però è stata fermata proprio per i ben noti lockdown e stop del settore.

Da venerdì 30 luglio, per lui, un’interessante occasione per conquistare ancora più fan anche in Italia, grazie al suo featuring con Sangiovanni in Malibu.