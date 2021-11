Making Plans for Nigel è una canzone degli XTC, rilasciato nel 1979.

Making Plans for Nigel, significato canzone

Il brano è stato scritto da Colin Moulding ed è stato estratto dall’album “Drums and Wires”. Le parole del pezzo sono raccontate dal punto di vista dei genitori che sono certi che il loro figlio Nigel sia “felice nel suo lavoro”, affermando che il suo futuro “è quasi sigillato”, che “gli piace parlare e ama avere persone con cui farlo”. E’ rimasto per ben 11 settimane nella UK Singles Chart e ha raggiunto la posizione numero 17.

Il bassista Colin Moulding ha detto della canzone:

Quando avevo circa 16 anni, mio padre voleva che continuassi a scuola. Ma a quel punto, non volevo davvero fare altro che musica, credo. … Quindi, in un certo senso, è autobiografico? Beh, un po’. Conoscevo qualcuno che si chiamava Nigel a scuola. Ma penso che, quando scrivi canzoni, sono molte le cose messe insieme, come nei tuoi sogni. I tuoi sogni sono una specie di frammenti di tutti i ceti sociali in cui sei stato

XTC, Making Plans for Nigel, testo canzone

We’re only making plans for Nigel

We only want what’s best for him

We’re only making plans for Nigel

Nigel just needs that helping hand

And if young Nigel says he’s happy

He must be happy

He must be happy

He must be happy in his world

We’re only making plans for Nigel

He has his future in a British Steel

We’re only making plans for Nigel

Nigel’s whole future is as good as sealed, yeah

And if young Nigel says he’s happy

He must be happy

He must be happy

He must be happy in his world

Nigel is not outspoken

But he likes to speak

And he likes to be spoken to

(in his world)

Nigel is happy in his work

(in his world)

Nigel is happy in his work

(in his world)

We’re only making plans for Nigel

We only want what’s best for him

We’re only making plans for Nigel

Nigel just needs this helping hand

And if young Nigel says he’s happy

He must be happy

He must be happy

He must be happy in his world

We’re only making plans for Nigel

We only want what’s best for him

We’re only making plans for Nigel

Nigel just needs this helping hand

We’re only making plans for Nigel

He has his future in a British Steel

Steel, steel, steel, steel, steel, yeah

We’re only making plans for Nigel

Nigel, Nigel, Nigel, Nigel

Nigel, Nigel, Nigel, Nigel

Nigel, Nigel, Nigel, Nigel

Nigel, Nigel, Nigel, Nigel

XTC, Making Plans for Nigel, traduzione canzone

Stiamo solo facendo piani per Nigel

Vogliamo solo il meglio per lui

Stiamo solo facendo piani per Nigel

Nigel ha solo bisogno di una mano

E se il giovane Nigel dice che è felice

Deve essere felice

Deve essere felice

Deve essere felice nel suo mondo

Stiamo solo facendo piani per Nigel

Ha il suo futuro in una British Steel

Stiamo solo facendo piani per Nigel

L’intero futuro di Nigel è sigillato, sì

E se il giovane Nigel dice che è felice

Deve essere felice

Deve essere felice

Deve essere felice nel suo mondo

Nigel non è schietto

Ma gli piace parlare

E gli piace che gli si parli

(nel suo mondo)

Nigel è felice nel suo lavoro

(nel suo mondo)

Nigel è felice nel suo lavoro

(nel suo mondo)

Stiamo solo facendo piani per Nigel

Vogliamo solo il meglio per lui

Stiamo solo facendo piani per Nigel

Nigel ha solo bisogno di questa mano

E se il giovane Nigel dice che è felice

Deve essere felice

Deve essere felice

Deve essere felice nel suo mondo

Stiamo solo facendo piani per Nigel

Vogliamo solo il meglio per lui

Stiamo solo facendo piani per Nigel

Nigel ha solo bisogno di questa mano

Stiamo solo facendo piani per Nigel

Ha il suo futuro in una British Steel

Acciaio, acciaio, acciaio, acciaio, acciaio, sì

Stiamo solo facendo piani per Nigel

Nigel, Nigel, Nigel, Nigel

Nigel, Nigel, Nigel, Nigel

Nigel, Nigel, Nigel, Nigel

Nigel, Nigel, Nigel, Nigel