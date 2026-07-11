Mahmood Rubini: la carriera del cantante italiano

Mahmood cantante italiano: la storia di Alessandro Mahmoud, dall’Egitto a Milano fino all’Eurovision

C’è un filo rosso che attraversa tutta la carriera di Mahmood: la capacità di trasformare le ferite personali in musica capace di toccare milioni di persone. Alessandro Mahmoud, nato a Milano il 12 settembre 1992 da origini egiziane, è oggi uno degli artisti più riconoscibili del panorama pop italiano. Ma la sua ascesa non è stata lineare — è stata costruita mattone dopo mattone, tra eliminazioni precoci, tentativi coraggiosi e un trionfo a Sanremo che ha cambiato tutto. Ripercorrere la carriera di questo mahmood cantante italiano significa attraversare un decennio di musica, identità e reinvenzione continua.

Gli inizi: X Factor e il primo passo nel mondo della musica

Il 2012 è l’anno in cui Alessandro Mahmoud decide di mettersi in gioco per la prima volta davanti a un pubblico nazionale. Si presenta alle audizioni della sesta edizione dell’X Factor italiano, il talent show che in quegli anni rappresentava la porta d’accesso privilegiata all’industria musicale. L’avventura, però, si chiude prima del previsto: viene eliminato già al terzo episodio.

Un’uscita di scena che avrebbe potuto scoraggiare chiunque. Invece Mahmood sceglie di non fermarsi. Nel 2013 rilascia il suo primo singolo, Fallin’ Rain, un primo segnale concreto della sua volontà di costruire un percorso artistico autonomo, al di là dei meccanismi dei talent show. Non è un exploit immediato, ma è un punto di partenza.

Sanremo 2016 e il lavoro nell’ombra: quando Mahmood scriveva per gli altri

Il 2016 segna un altro momento importante: Mahmood porta al Festival di Sanremo il brano Dimentica, nella sezione dedicata ai giovani in gara. È un’ulteriore occasione per farsi conoscere, anche se il grande salto deve ancora arrivare.

Nel frattempo, però, Mahmood costruisce qualcosa di fondamentale: una reputazione come autore. Dietro le quinte dell’industria musicale italiana, il suo nome inizia a circolare con crescente rispetto. Diventa compositore per artisti del calibro di Elodie, Michele Bravi e Marco Mengoni — tre nomi che rappresentano altrettante sfaccettature del pop italiano contemporaneo. È un apprendistato prezioso, che gli permette di affinare la scrittura e capire come funzionano davvero le canzoni che arrivano al cuore del pubblico.

Il 2018: l’EP Gioventù Bruciata e la svolta imminente

Nel 2018 arriva l’EP Gioventù Bruciata, un progetto che porta già nel titolo tutta la poetica di Mahmood: quella giovinezza vissuta ai margini, tra le strade di Milano, con tutto il suo peso di emozioni non dette e storie da raccontare. L’EP anticipa quello che sta per succedere, e prepara il terreno per un 2019 che nessuno avrebbe potuto prevedere così esplosivo.

Sanremo 2019: “Soldi” e la vittoria che ha cambiato tutto

Febbraio 2019. Il palco dell’Ariston diventa il teatro della svolta definitiva. Mahmood vince il Festival di Sanremo con Soldi, un brano scritto insieme a Charlie Charles e Dardust. La canzone è un racconto autobiografico e doloroso, con riferimenti alla figura paterna e una fusione di sonorità pop, elettroniche e suggestioni mediorientali che non assomiglia a niente di quello che si era sentito prima in gara.

La vittoria fa discutere — come sempre accade quando Sanremo premia qualcosa di davvero nuovo — ma i numeri parlano chiaro. Il suo album di debutto omonimo Gioventù Bruciata, pubblicato nel febbraio 2019, debutta direttamente al numero uno delle classifiche italiane. Mahmood cantante italiano smette di essere una promessa e diventa una certezza.

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Eurovision 2019: secondo posto a Tel Aviv

La vittoria a Sanremo porta con sé un’altra sfida: rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019, in scena a Tel Aviv, in Israele. Mahmood porta Soldi sul palco europeo e chiude al secondo posto — un risultato straordinario per un artista alla sua prima esperienza in una competizione di quella portata e visibilità internazionale.

Il secondo posto all’Eurovision non è una sconfitta: è una conferma. Soldi diventa una delle canzoni italiane più ascoltate a livello internazionale in quell’anno, e il nome di Mahmood inizia a circolare ben oltre i confini nazionali.

Ghettolimpo e “Rubini”: la maturità artistica

Dopo il successo del 2019, Mahmood non si ferma. Nel giugno 2021 pubblica Ghettolimpo, il suo secondo album, che consolida e approfondisce la sua ricerca sonora. Tra i brani contenuti nel progetto c’è Rubini, un singolo che tiene banco per la sua storia di scrittura tanto quanto per la musica.

Il brano nasce da una collaborazione con Elisa, una delle voci più raffinate della musica italiana, durante un soggiorno in Toscana. La produzione è affidata a Dardust — già al fianco di Mahmood nella vittoria sanremese con Soldi — e il risultato è un pezzo intimo e viscerale. Rubini racconta l’adolescenza travagliata di Mahmood, i primi amori, le avventure vissute insieme agli amici più cari Gugu e Davide. È il tipo di canzone che si scrive solo quando si è abbastanza sicuri di sé stessi da mettere a nudo le proprie vulnerabilità.

Il singolo arriva in radio il 27 agosto 2021 e non passa inosservato: i fan si dividono tra chi lo considera tra le cose più riuscite della sua discografia e chi rimpiange i ritmi più elettronici di Soldi. Ma è proprio questa capacità di sorprendere, di non ripetere la stessa formula, che distingue Mahmood dagli artisti costruiti a tavolino.

Un percorso che continua: cosa rende Mahmood unico nel panorama italiano

Guardando la traiettoria di Alessandro Mahmoud nel suo insieme, emergono alcune costanti che spiegano perché la sua musica funziona così bene. Prima di tutto, l’autenticità biografica: ogni suo brano porta il segno di un’esperienza vissuta, non di un immaginario costruito per compiacere il pubblico. Poi c’è la capacità di mescolare influenze diverse — dalla musica araba al pop europeo, dall’elettronica alla canzone d’autore italiana — senza che il risultato suoni mai artificioso.

2012: audizioni a X Factor, eliminato al terzo episodio

2013: primo singolo, Fallin’ Rain

2016: Dimentica al Festival di Sanremo

2018: EP Gioventù Bruciata

2019: vittoria a Sanremo con Soldi, secondo posto all’Eurovision a Tel Aviv, album di debutto al numero uno

2021: album Ghettolimpo, singolo Rubini con Elisa

Dalla sua prima eliminazione a X Factor fino al palco dell’Eurovision, Mahmood ha dimostrato che la carriera di un artista si costruisce con la tenacia di chi non smette mai di scrivere, anche quando le porte sembrano chiudersi. E la sua storia, ancora in corso, resta una delle più interessanti da seguire nel panorama musicale italiano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.