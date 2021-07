Magari vivi è il titolo del nuovo singolo di Romina Falconi, in uscita il 9 luglio 2021 e annunciato, in queste ore, dalla cantante, via social. Insieme al titolo e alla data del rilascio, ecco la cover della canzone, con la collaborazione bis con la Taffo

Dopo l’immortale canzone reggaetomb Magari Muori, è il momento di un inno al coraggio: MAGARI VIVI🌠



Il 9 luglio uscirá un singolo bello da impazzire!



Io metto la musica, @taffofuneralservices porta le casse e voi ballerete!

Il richiamo al precedente singolo è evidente. Era il 2019 quando Romina Falconi ha pubblicato un pezzo che diventò un tormentone per l’estate. Magari muori, ascoltata in radio e in discoteca.

Ai tempi, il brano prodotto da Marco Zangirolami, video la partecipazione di Renzo Di Falco come speaker nell’introduzione del brano. Taffo dichiarò:

“Scherzare sulla morte è il modo per non averne paura, per questo abbiamo voluto portare in musica tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi sui social. Romina è una cantautrice fantastica, scrive testi crudi e pieni di significato, quindi era perfetta per creare questo inno alla vita. Perché Magari Muori potrebbe sembrare un anatema, invece è un ottimo consiglio e ora anche una bomba di canzone.”

Nonostante il titolo possa sembrare fuorviante, il pezzo fu definito come un inno alla vita, ma anche pregno di significati.

Ironicamente si scherza sull’importanza dei vaccini e si attaccano le discriminazioni. È una canzone contro il bullismo e l’omofobia: “violenti e razzisti, il marmo vi dona”. Non è la classica canzone estiva, che parla di spiagge e vacanze, ma ha lo stesso ritmo incalzante da tormentone.

E adesso è il momento del nuovo pezzo, quel “Magari vivi” che potremo ascoltare fra pochi giorni: in radio, download e streaming digitale a partire dal 9 luglio 2021.

Vi terremo aggiornati con testo, video e audio della canzone non appena disponibili.