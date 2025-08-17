Madonna, vacanze toscane: la superstar festeggia i 67 anni con un bagno di folla al Palio di Siena

Madonna celebra il suo 67esimo compleanno a Firenze e Siena, tra look sorprendenti e tradizioni italiane con un posto in prima fila al Palio di Siena

Il 16 agosto Madonna ha compiuto 67 anni e ha scelto, ancora una volta, l’Italia per festeggiare. Stavolta l’icona pop ha deciso di vivere il suo compleanno immersa nel cuore della tradizione toscana: il Palio di Siena.

Madonna, compleanno in Toscana

La cantante, che il giorno prima aveva condiviso sui social alcune immagini del suo nuovo hair look completamente bianco, è stata avvistata a Firenze in mattinata, tra passeggiate e shopping in compagnia della storica amica Debi Mazar e del fidanzato Akeem Morris.

Il trasferimento a Siena nel pomeriggio ha trasformato la giornata di festa di Madonna in un evento di costume: migliaia di persone hanno salutato la star, scortata da un vasto servizio d’ordine di guardie del corpo, al suo arrivo in Piazza del Campo, dove Madonna ha assistito alla Carriera dell’Assunta da una residenza privata con affaccio privilegiato sul percorso di gara. Immancabile il saluto ai fan dal balcone, gesto che ha scatenato applausi e cori dalla piazza.

Il Palio, la festa di Madonna e l’omaggio alle sue radici italiane

La scelta di Madonna non è casuale. Negli ultimi anni la popstar ha fatto dell’Italia la meta prediletta per i suoi compleanni: nel 2024 era in Campania, nel 2022 in Sicilia, nel 2017 e nel 2021 la Puglia. Ogni volta un legame con luoghi di bellezza e tradizione, arricchito da gesti concreti come la donazione di 250mila euro agli scavi di Pompei. Un gesto che doveva passare in silenzio e che è stato svelato da un amministratore della struttura museale.

Quest’anno, la presenza di Madonna al Palio di Siena ha avuto un forte valore simbolico: la regina del pop, che di recente ha ricordato pubblicamente la madre scomparsa da bambina, quando era piccolissima, con un look “sale e pepe”, e sembra così aver voluto coniugare la festa personale e una profonda immersione nelle sue radici culturali italiane.

La contrada del Valdimontone ha vinto la Carriera, ma la vera attrazione fuori da piazza del Campo è stata la popstar americana, capace di catalizzare l’attenzione con semplicità e carisma.

Madonna e il nuovo look: dai biondi iconici ai capelli bianchi

Un altro elemento che ha contribuito a rendere memorabile questo compleanno è stato il cambio di hair look. Dopo decenni in cui il biondo platino è stato il suo marchio di fabbrica, Madonna ha deciso di mostrarsi con i capelli bianchi, un omaggio alla madre come detto, ma forse anche un segno di consapevolezza della propria età: soprattutto dopo i gravissimi problemi di salute che lo scorso anno le erano costati il rinvio del suo attesissimo tour e che potevano avere esiti drammatici.

Non si tratta di un semplice dettaglio estetico: per una delle più grandi icone della musica e della moda, è un gesto che parla di autenticità, maturità e forse di un segnale di affrancamento da quelle regole dell’apparenza che l’hanno sempre contraddistinta e forse anche condizionata fin dall’inizio della sua carriera.

Le immagini condivise sui social lo scorso maggio, in cui appariva con un caschetto ondulato e vintage “sale e pepe”, avevano già riscosso enorme successo. Ora, il ritorno a quel look proprio per il compleanno rafforza l’idea di una Madonna pronta a ridefinire i canoni del glamour anche a 67 anni.

Un amore italiano che continua

Con la giornata toscana e il bagno di folla a Siena, Madonna conferma ancora una volta il suo legame speciale con l’Italia. Non solo location da cartolina e vacanze di lusso, ma una scelta che abbraccia tradizioni popolari e momenti di vita autentici. La serata si è poi conclusa in un hotel a cinque stelle di Siena, dove amici e ospiti vip hanno partecipato a un party privato.

Non è escluso a questo punto che anche lei possa omaggiare Pippo Baudo, forse con una visita alla camera ardente al Teatro delle Vittorie, o con una presenza ufficiale a Militello per i funerali in programma mercoledì. Anche in considerazione del fatto che Madonna è stata molto spesso ospite di Baudo: famosa la sua intervista esclusiva, un’anteprima mondiale, in occasione dell’uscita del suo album Erotica.