Madonna compie 67 anni: segreti, amori e rivoluzioni della Regina del Pop

Madonna celebra oggi 67 anni, una vita rutilante alla costante ricerca di attenzioni e consenso che l’ha portata accanto a uomini di grande influenza, da Basquiat ai video censurati, un percorso che ha cambiato per sempre la musica dance e pop.

Era il 16 agosto 1958: e a Bay City, nel Michigan, nasceva Maria Madonna Louise Veronica Ciccone vedeva la luce, terza di sei figli nati da un padre di origine abruzzese e da una madre di famiglia canadese. Il nome Maria viene cancellato per errore all’anagrafe. E le resta appiccicato quel Madonna che molti per anni considereranno un tentativo un po’ blasfemo di mettersi al centro dell’attenzione con un nome d’arte ingombrante. E che invece è il suo vero nome.

Da bambina tutti la chiamavano Mad, Maddie: “Ero una delle più piccole di casa ma tutti mi consideravano un punto di riferimento, un’immagine forte e autorevole anche se avevo solo sette-otto anni. Avevo le idee chiare. Mio padre sosteneva che fossi diventata la figura materna di casa dopo la drammatica e prematura scomparsa di mamma. Non so se fosse così. Sicuramente sapevo quello che volevo. Volevo essere famosa, volevo andare via dal Michigan ed ero ponta a tutto per farlo” diceva in una intervista del 2021.

Madonna, esordi e ostinazione

Forse è anche per questo che scappa di casa una, due, tre volte: la prima a soli 13 anni insieme a un ragazzo di cinque anni più grande che aveva completamente perso la testa per lei. Voleva arrivare a Broadway. La fermano alla stazione degli autobus con 14 dollari in tasca e il biglietto da visita di un agente teatrale.

Un percorso che Madonna replicherà a 19 anni, con 35 dollari e un paio di biglietti da visita in più. Due mesi dopo il primo provino, l’anno successivo il primo singolo prodotto dal primo fidanzato di allora, il DJ e produttore di origine dominicana Jellybean Benitez che l’aveva conosciuta mentre lei era ballerina del cast di Patrick Hernandez, quello di Born to be Alive. Il resto è storia.

Madonna, buon compleanno

Oggi, a 67 anni, la Regina del Pop resta una delle figure più influenti della musica e della cultura contemporanea. La sua carriera non è solo una sequenza di album e tour da record, ma un racconto di continue reinvenzioni, battaglie culturali e sfide personali che hanno segnato più di quattro decenni di storia dello spettacolo.

Tra i tanti capitoli della sua vita, uno dei più affascinanti resta la relazione con Jean-Michel Basquiat, genio dell’arte newyorkese, un amore intenso e turbolento, vissuto nei primi anni Ottanta, quando entrambi erano impegnati in altre relazioni.

Madonna ne parlerà, ammettendo la relazione, solo venti anni più tardi: “Era un genio con tanta, troppa testa e una sensibilità che spesso preferiva zittire con alcol e droghe. Credo di essere stato per lui una spalla affettuosa ma anche una complice. Con me si diceva sereno. Mi insegnò tanto… dicendomi spesso ‘Fai quello che vuoi, prenditi quello che ti serve e non guardare in faccia nessuno’.

Una storia d’amore che durò quattro mesi.

“Mi sono fatta strada a colpi di tette”

Accanto a Basquiat, la vita sentimentale di Madonna è stata una costellazione di legami celebri, dai matrimoni con l’attore Sean Penn e con il regista e sceneggiatore inglese Guy Ritchie alle storie più brevi, sempre sotto i riflettori. Le ultime con uomini di gran lunga più giovani di lei. Forse più interessati alla sua fama e ricchezza che al suo cuore: “Chi sono io per giudicare? Ma davvero credete che non sia in grado di decidere chi voglio portarmi a casa? – disse a Jay Leno nel 2019 – Vi ricordo che parlate con una che si è fatta strada a colpi di tette…”

Ma ciò che colpisce, al di là dei nomi, è la sua capacità di vivere ogni relazione con autenticità, senza mai rinunciare alla propria indipendenza.

Polemiche e provocazioni

Madonna ha sempre fatto del confine tra provocazione e arte la sua cifra stilistica. Video come Like a Prayer, accusato di blasfemia per le scene con croci in fiamme e di un Cristo nero che piange e prende vita, o Justify My Love, censurato da MTV per l’esplicito erotismo, hanno alimentato scandali e dibattiti.

Ogni volta, però, la popstar è riuscita a trasformare la polemica in una leva per affermare la sua libertà artistica, diventando simbolo di emancipazione femminile e di rottura dei tabù. Le attribuiscono flirt con Prince, Warren Beatty, Tupac, Dennis Rodman. Lei non smentisce mai. Sorride e fa spallucce di qualsiasi cosa i giornalisti scrivano.

Non meno importante è stata la sua influenza nella moda e nel costume: dai busti firmati Jean-Paul Gaultier alle performance che hanno ridefinito il concetto stesso di show musicale, Madonna ha continuamente reinventato sé stessa, restando sempre un passo avanti.

Madonna, regina del pop oggi

Oggi Madonna è madre di sei figli: due suoi, Lourdes Maria, che oggi balla con lei nei suoi show nata dal matrimonio con il ballerino-guardia del corpo Carlos Leon, e Rocco, nato da Ritchie, che studia arte, recitazione e regia in Inghilterra. Quattro i figli adottati che vivono girando il mondo con lei.

Oggi Madonna è produttrice ed editrice dei suoi dischi con la Maverick. Solo tra anni ‘80 e ’90 ha venduto quasi 300 milioni di dischi: 355 settimane in classifica e 21 numeri uno tra singoli e album. Ha un patrimonio di circa 200 milioni di dollari e otto case. Vive tra New York, Londra, Lisbona e Los Angeles.

I numeri di Madonna

In archivio 32 album, 14 dei quali dal vivo e altrettanti tour mondiali, l’ultimo concluso lo scorso anno con corpo di ballo e coriste ma senza band: canta – per la verità poco, suscitando non poche polemiche – su base registrate. Ma dice…. “la gente paga per vedere me, e questo basta. Soprattutto ora” riferendosi al lungo ricovero che la salva per miracolo da una brutta infezione che la lascia in fin di vita.

Circa 100 milioni di follower, 20 milioni solo su Instagram.

Una protagonista che fa sempre e comunque notizia anche se non sempre riesce a ottenere la credibilità che meriterebbe per il suo impegno umanitario, soprattutto in Africa, dove sostiene progetti educativi e sanitari.