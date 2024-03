Madison Beer, nata il 5 marzo 1999 a New York, ed è considerata una delle giovani icone della musica pop del 21esimo secolo. La cantante ha conquistato l’attenzione del pubblico globale dopo aver iniziato a pubblicare video di se stessa mentre eseguiva cover di canzoni popolari su YouTube dall’età di soli 12 anni. Il suo talento non è sfuggito agli occhi di Justin Bieber, che nel 2012 ha condiviso uno dei suoi video su Twitter, portando Madison all’attenzione di un pubblico internazionale. Nel 2013 ha firmato un contratto discografico con la Island Records e ha pubblicato il suo singolo di debutto “Melodies”.

Il suo primo disco risale al 2021, Life Support che ha raggiunto la posizione 65 in America nella classifica Billboard. Il secondo album, invece, è stato pubblicato a settembre 2023 e si intitola “Silence Between Songs”. Un successo inferiore anche in America: non è andata oltre l’86esimo gradino.

Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni del concerto in programma al Fabrique di Milano e le informazioni sui biglietti.

La scaletta del concerto di Madison Beer al Fabrique di Milano

Ecco la scaletta delle canzoni in programma al Fabrique di Milano. Il live inizierà alle 21.

Home to Another One

Good in Goodbye

Sweet Relief

Showed Me (How I Fell In Love With You)

17

I Wonder

Silence Between Songs

Dear Society

Nothing Matters but You

Envy the Leaves

Tyler Durden

Homesick

Selfish

At Your Worst

Ryder

Reckless

Make You Mine

BOYSHIT

Baby

Follow the White Rabbit

Spinnin

King of Everything

Biglietti per il concerto di Madison Beer al Fabrique di Milano

Il prezzo per i biglietti di Madison Beer al Fabrique di Milano costano 36.80 euro. Potete cliccare qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Fabrique di Milano

Ecco come arrivare al Fabrique di Milano:

Metro: la fermata della metropolitana più vicina a la Fabrique è quella di ROGOREDO FS. Da qui potete prendere la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

In treno: Milano Rogoredo è la stazione ferroviaria più vicina al Fabrique. Da qui potete poi la Linea 88/ dalla fermata “Rogoredo FS – V.le Aviazione” per 11 fermate e scendete in “Via Fantoli / Via Mecenate”.

Da Milano Centrale prendete la Linea 60 da P.za Duca D’Aosta per 11 fermate a scendete a “Via Cadore / C.so Ventidue Marzo”. Da qui prendete la linea 27 per 13 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Porta Garibaldi prendete la metropolitana Linea 2 (Verde) in direzione Gessate / Cologno e scendete a Piola. Da Piola prendete la linea 90 (Circolare destra) per 7 fermate e scendete alla fermata “V.le Campania / V.le Corsica”. Da qui prendete la linea 27 per 10 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

Da Milano Cadorna percorrete 300 metri e andate alla fermata della Linea 27 “Corso Magenta / Via Nirone”. Prendete la Linea 27 per 24 fermate e scendete in “Via Mecenate / Via Fantoli”.

In auto, invece, è consigliato di uscire a Mecenate – tangenziale est oppure Uscita Camm – tangenziale est