Macklemore, il rapper statunitense conosciuto a livello mondiale grazie a singoli di successo come Can’t Hold Us, Thrift Shop, Downtown e Same Love (pubblicati insieme a Ryan Lewis), ha annunciato un nuovo album in studio che si intitola Ben e che sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2023.

Ben sarà il quinto album di inediti di Macklemore e il terzo da solista, dopo The Language of My World, pubblicato nel 2005, e Gemini, pubblicato nel 2017.

Le prime anticipazioni dell’album, pubblicate quest’anno, sono state i singoli Chant, che vede la partecipazione di Tones and I, e Maniac, realizzato in collaborazione con Windser.

La terza anticipazione di Ben è Faithful, singolo pubblicato in questi giorni (disponibile dal 28 ottobre), che vede la partecipazione di NLE Choppa, brano che affronta il tema della dipendenza, come spiegato direttamente dal rapper con un lungo post condiviso sui social: “Ho scritto Faithful dopo una ricaduta del 2020 che mi ha riportato ad un’oscurità a me familiare a cui pensavo ingenuamente di essere sfuggito. Per me è una canzone personale, che riflette sulle mie lotte con la dipendenza. Da che mi ricordo, ho sempre voluto essere pulito, eppure la malattia che ho mi segue sempre”.

La dipendenza sarà il filo rosso anche dell’intero disco: “L’album esplora la presenza della dipendenza in ogni aspetto della mia vita e quanto possa essere pervasiva e insidiosa”.

Altri dettagli riguardanti Ben, album che prende il titolo dal vero nome dell’artista, Benjamin Hammond Haggerty, saranno comunicati ufficialmente nelle prossime settimane.

Macklemore ha recentemente completato un tour in Nord America negli stadi insieme agli Imagine Dragons e prossimamente annuncerà nuove date.

Quest’anno, inoltre, il rapper ha festeggiato i dieci anni dall’uscita del primo album del duo Macklemore & Ryan Lewis, The Heist.