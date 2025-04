Luk3, le prime parole dopo l’addio ad Amici: il cantante rompe il silenzio

Il Serale di Amici 24 è entrato sempre più nel pieno della competizione, e i ragazzi stanno dando il massimo per arrivare fino in fondo, ossia alla finale del 17 maggio 2025. Man mano che si va avanti, infatti, il pubblico eliminerà un concorrente, fino a quando non si arriverà a eleggere il vincitore dell’intera edizione.

Si tratta della fase più delicata, perché le sfide si fanno sempre più accese e anche difficili da sostenere. È importante restare concentrati e avere grande forza mentale per dare il meglio di sé. Amici può essere un grande trampolino di lancio per i concorrenti, e il Serale permette di esprimersi a pieno.

Quando si partecipa a questi programmi, non sempre conta vincere, ma dare il massimo, farsi conoscere, impegnarsi, perché i risultati arriveranno, se non ci si arrende mai. Essere eliminati non equivale a un fallimento, ma è sempre un punto di partenza per proseguire, credendo in sé e continuando a lavorare con spirito di dedizione.

Nell’ultima puntata di Amici 24, andata in onda lo scorso 5 aprile 2025, su Canale 5, c’è stato un ballottaggio tra due cantanti, ossia Luk3 e Trigno. Ad avere la peggio, dopo il televoto, è stato Luk3. Il giovane, una volta rientrato a casa, ha avuto modo di fare alcune importanti riflessioni sulla sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, che ha voluto condividere con i suoi follower.

Luk3, addio ad Amici 24: il lungo messaggio su Instagram

Ogni nuova esperienza equivale a un viaggio, anche a livello interiore. Le sfide sono un passaggio necessario, spesso, per poter fare quello switch che condurrà verso una crescita professionale, e al contempo, personale.

Le parole di Luk3 sono quelle di un ragazzo che ha avuto una grande opportunità artistica, ha avuto accesso a una importante fase del programma, e ha imparato moltissimo da questo percorso di un certo calibro. Lui stesso ha voluto condividere, come sopraccitato, una serie di riflessioni sulla sua esperienza, in trasmissione. Il giovane ha anche parlato dei suoi progetti futuri.

«Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce: è questo che voglio», spiega. «Ne esco vincitore, non perché abbia una coppa tra le mani, ma perché porto con me un bagaglio enorme di esperienza, che mi accompagnerà per sempre. La vittoria più grande è aver trovato me stesso e la mia musica lungo questo percorso».

Di certo, come ha ben detto lui, «il bello deve ancora venire». L’altra parte del messaggio di Luca, è una dedica ai suoi fan:«Non vedo l’ora di incontrarvi, di cantare insieme a voi le mie canzoni, di condividere ogni singola nota con chi ha creduto in me fin dal primo momento. Dirvi “grazie” sarebbe riduttivo: siete riusciti a non farmi sentire solo, nemmeno per un secondo. L’unico modo che ho per restituire tutto questo è continuare a regalarvi emozioni con i miei pezzi». Luk3 chiosa con i ringraziamenti a Maria, Lorella, e alla produzione.