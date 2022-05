Fresco di trionfo ad Amici 2022, il giovanissimo cantautore Luigi Strangis è pronto a dare in pasto ai suoi tantissimi fan che lo hanno premiato al televoto il suo primo EP, Strangis, in uscita il 3 giugno 2022.

Nel commentare su Instagram la sua vittoria, Strangis ha dichiarato:

È davvero difficile descrivere quello che sto provando. Lentamente sto realizzando tutto quello che è successo e sono ancora molto emozionato. È stata una soddisfazione immensa, ho sentito affetto, calore e spero di ripagare tutto questo con la mia musica.

Non smetterò mai di ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. La vittoria non è mia ma di tutti noi. C’è ancora molta strada da fare ma sono contento di farla insieme a voi.

Strangis, la tracklist del primo EP di Luigi Strangis

Strangis, già disponibile in pre-ordine in versione autografata dal cantautore, è composto da 7 brani a cominciare dal nuovo singolo Tienimi Stanotte che i fan di Amici 2022 conoscono già a memoria. Questa la tracklist completa:

Tienimi stanotte Muro Tondo Partirò da zero Vivo Riflessi (Live) Rumore

L’EP è il frutto della collaborazione tra Strangis e la casa discografica 21Co, legata ad Amici e fondata tra gli altri da Giordana Angi di Amici 18, il rapper Briga ed Emanuela Sempio, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello e dal 2002 autrice televisiva legata a Fascino.

Come pre-ordinare l’EP di Strangis

Strangis sarà disponibile dal 3 giugno, ma già da oggi è possibile pre-ordinarne una copia in CD con all’interno un poster autografato dal giovane artista.

Pre-ordina l'EP di Strangis in versione autografata

I vantaggi del pre-ordine

