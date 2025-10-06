“Lui l’ha bloccata”: Amici, la coppia amatissima al capolinea? L’indiscrezione gela i fan

Amici, lo storico talent di Canale 5, non è solo una vetrina per giovani artisti: tra performance di canto e passi di danza si trasforma spesso in un vero e proprio reality, pronto a mostrare anche frammenti di vita privata che tengono il pubblico incollato allo schermo

Non è una novità che tra i banchi della scuola più famosa d’Italia, nascano sentimenti e di storie d’amore in questi anni ne abbiamo viste diverse. È successo anche nell’ultima edizione, quando è sbocciata la relazione tra la ballerina Chiara Bacci e il cantante Trigno. La loro sintonia, vissuta giorno dopo giorno nella celebre casetta del programma, aveva convinto il pubblico che si trattasse di una coppia solida e destinata a durare.

Per mesi i fan hanno seguito ogni passo dei due ragazzi, dai momenti più teneri all’interno della scuola fino alle prime apparizioni pubbliche una volta usciti dal programma. Interviste, ospitate televisive e racconti sui social avevano contribuito a rafforzare l’immagine di una relazione genuina e profonda. Parlare al passato è d’obbligo: oggi quella favola sembra essersi incrinata. Nelle ultime ore infatti un’indiscrezione circolata in rete ha fatto tremare la community che li sosteneva con tanto affetto.

Dalla favola televisiva al blocco sui social

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, infatti, qualcosa tra Chiara e Trigno si sarebbe rotto. A destare scalpore non è soltanto la voce di una presunta rottura, ma un gesto social che difficilmente passa inosservato: il giovane cantante avrebbe bloccato la ballerina su Instagram. Un’azione drastica, che per molti fan rappresenta un segnale inequivocabile di crisi.

Non è passato molto tempo dall’uscita dal programma quando i due ex allievi raccontavano con entusiasmo i loro progetti di coppia a Verissimo. Lui, reduce dall’avventura televisiva, sottolineava quanto la presenza di Chiara fosse stata determinante nel suo percorso artistico ed emotivo.

“Sono arrivato ad Asti dopo la finale e Chiara era lì che mi aspettava con i miei genitori. Avevano cenato insieme mentre ero in viaggio. Mi hanno fatto questa sorpresa. L’ho portata a Milano da me, stiamo facendo questa convivenza. Vedersi fuori e viversi è molto bello. In casetta ci siamo fatti vedere per quelli che eravamo, poi ovviamente il mondo esterno è un’altra cosa e impareremo a solidificare il nostro rapporto. Avere lei al mio fianco dentro il programma mi ha aiutato molto. Penso ai momenti che abbiamo vissuto insieme, a raccontarci ogni cosa. È stato bellissimo poter condividere questo percorso con lei, che è stata veramente di supporto, essenziale: ha rappresentato una parte del mio cambiamento“.

Lei, dal canto suo, parlava di un amore capace di darle sicurezza e leggerezza nei momenti più difficili.

“Viverci sette mesi sempre insieme è stata un’esperienza particolare e molto bella. Mi ha dato moltissimo amore, mi ha sempre fatta sentire giusta. Io spesso avevo un umore negativo e lui mi ha sempre elevata quando mi sentivo pesante. Molti dicono che io l’ho aiutato, ma in realtà anche lui ha aiutato moltissimo me e io lo ringrazierò sempre. Quando mi sentivo pesante, noiosa per le mie insicurezze che prendevano il sopravvento, lui mi ha sempre elevata e guardata con degli occhi con cui non mi vedo mai. La vita fuori con lui andrà scoperta. CI siamo vissuti solo nel contesto di Amici di Maria, dobbiamo vedere cosa accadrà fuori, ma ho ottime aspettative“.

Il pubblico aveva così imparato a conoscerli come una coppia affiatata, pronta a costruire qualcosa di importante anche lontano dalle telecamere. Tuttavia, la scorsa estate i rispettivi impegni professionali li hanno portati a vivere a distanza. Una situazione complicata, che spesso mette alla prova anche le relazioni più solide

Il dettaglio che ha alimentato le voci di crisi è arrivato da Instagram, dove i due non si seguono più. Non solo: secondo l’esperta di gossip, non sarebbe stata una scelta reciproca, ma un gesto unilaterale di Trigno, che avrebbe deciso di bloccare Chiara. La notizia ha immediatamente fatto il giro dei social, lasciando i fan increduli. C’è chi parla di una pausa di riflessione, chi di un litigio momentaneo, ma anche chi teme che la storia d’amore sia arrivata davvero al capolinea.