E’ uscito oggi, 25 giugno 2021, “Neverland“, il nuovo Ep di Ludwig, fresco e spensierato pronto a farci dimenticare la chiusura dell’ultimo periodo e a far divertire tutta l’estate.

«Questa è l’estate in cui si potrà di nuovo partire e per me è molto importante farlo attraverso la musica. Sono pronto a farvi ballare tutta l’estate, ci vediamo sull’Isola che non c’è, ci vediamo a NEVERLAND!»

Abbiamo intervistato Ludwig per parlare del suo nuovo Ep, del singolo “Partire” e del successo ottenuto con il brano “Coro azzurro”, tra i pezzi della colonna sonora degli Europei.

Potete vedere la video intervista integrale al giovane cantante qui sotto.

1

Ludwig, Biografia

Classe ’92, Ludovico Franchitti in arte Ludwig è un artista, dj e producer romano. Si appassiona alla musica elettronica in giovane età e comincia presto ad imporsi sulla scena locale suonando nei club più in voga e come opening a main guest. Dopo aver accompagnato la Dark Polo Gang durante il Twins Tour, decide di dedicarsi esclusivamente alla produzione e di puntare tutto sul suo progetto solista. Diventa presto un punto di riferimento sui social, lanciando tendenze e creando contenuti virali legati alla sua attività musicale. La svolta arriva il 7 dicembre 2018 quando rilascia da indipendente il primo singolo “Un Po’ De Que” (oltre 10 milioni di streaming su Spotify), che diventa in poco tempo un tormentone social, coinvolgendo anche personaggi di spicco del mondo della musica, del cinema e del calcio. Nel 2019 inizia produzioni importanti per alcuni tra gli artisti più in vista della scena trap italiana e parte per un tour nazionale che culmina con il sold out all’Atlantico di Roma con due settimane di anticipo. Il 5 aprile esce il secondo singolo, certificato PLATINO, “Domani ci Passa” e il 10 maggio pubblica il suo primo progetto discografico, “CURIOSO EP”. A dicembre 2019 esce, con la produzione di DJ Matrix, “Dopo Mezzanotte”, il suo primo singolo per Warner Music e poco dopo pubblica il brano certificato ORO “Courmayeur”, in collaborazione con DJ Matrix, Gabry Ponte e Carolina Marquez. Il 29 Febbraio 2020 conclude il suo tour a Roma all’ Atlantico Live, completamente sold out. Nel 2020 pubblica i singoli “Boom Boom”, “Non Spegnere la Musica” insieme a DJ Matrix (remake della celebre “Vamos a la Playa”) e “Adesso mi diverto” insieme a Cecilia Cantarano. A maggio 2021 torna con il singolo “Partire”, che sarà contenuto nell’EP “Neverland”, e con la collaborazione con Gli Autogol, DJ Matrix e Arisa nella canzone spot degli Europei “Coro Azzurro”.

Neverland, Track by track

PARTIRE. Non a caso il primo singolo e la traccia d’apertura di questo EP, “Partire” è il pezzo più rappresentativo del

progetto, che ci catapulta direttamente nell’atmosfera estiva e ci porta in un viaggio verso l’Isola che non c’è.

LEI VUOLE. Questo brano, grazie al suo testo a sfondo ironico che richiama una finta volgarità e alla sua produzione, una delle più aggressive all’interno dell’EP, ha tutte le carte in regola per diventare la prossima hit di Ludwig e il nuovo tormentone dell’estate 2021.

CHE MALE C’È. Scritto in pieno lockdown, questo brano parla della volontà di tornare a fare festa e del non farsi fermare da nulla, neanche da una pista vuota. Diventa automaticamente l’inno dei tanti giovani che non si sono potuti vedere a causa della pandemia e che non vedono l’ora di potersi divertire insieme. Da qui lo slogan: “CHE MALE C’È SE MI DIVERTO”.

MANANA SE PASA Non contento del doppio disco di platino di “Domani ci passa”, Ludwig continua il suo viaggio traducendo la hit estiva in spagnolo. Da qui nasce “Manana se pasa”, pronta a raggiungere nuovi orizzonti.

BOOM BOOM. L’estate 2020 non è bastata, e dopo un anno dal rilascio di “Boom Boom” durante il primo lockdown, il brano prende vita di nuovo grazie a questo EP e continua a far ballare i fan di Ludwig.

ADESSO MI DIVERTO. In questo brano in collaborazione con Cecilia Cantarano, Ludwig si allontana un po’ dal sound che lo contraddistingue per dare spazio ad un testo più introspettivo che ci fa capire che questo è solo l’inizio della sua carriera e che il meglio deve ancora arrivare.

NON SPEGNERE LA MUSICA Il duo Ludwig-Dj Matrix non ne sbaglia una e “Non Spegnere La Musica” non poteva mancare. Anche questo brano riprende a pieno lo spirito dell’EP e infatti Ludwig ribadisce che “questo weekend ci porta a Neverland”.