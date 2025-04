Lucio Corsi, parte il tour in attesa dell’Eurovision: le date e la scaletta

È partito ieri sera da Perugia il tour di Lucio Corsi dopo Sanremo, una scaletta agile che presenta tutto il repertorio del cantautore toscano impreziosita da qualche cover. Tutto in attesa dell’Eurovision con il solito Tommy Cash che lancia una provocazione…Lucio Corsi ha dato ufficialmente il via al suo primo tour dopo il successo determinato

Lucio Corsi ha dato ufficialmente il via al suo primo tour dopo il successo determinato dal Festival di Sanremo con Volevo essere un duro. E sarà un bagno di folla a giudicare dalla lista di sold out che si è aperta ieri con lo show dell’Afterlife di Perugia.

Tutto concentrato in poche settimane fino al 4 maggio quando il cantautore partirà per Basilea dove rappresenterà l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Lucio Corsi, il tour dei club

La tournee è fondamentalmente concentrata sui club ma fin dalla sua prima lista di date i concerti si sono estesi e allungati con alcune date che già indicano una notevole aspettativa da parte del pubblico. Un pubblico molto variegato per la verità, tra nuovi ascoltatori e fan storici, ha accolto con entusiasmo la sua scaletta da trenta brani. Anche ieri all’Afterlife l’impressione è stata di una folla attenta e festosa. Tante famiglie, molti giovanissimi.

Un percorso musicale tra passato e presente

Il concerto inaugurale a Perugia ha mostrato l’intenzione di Lucio Corsi di raccontarsi per intero. La scaletta ha attraversato la sua produzione musicale dagli esordi a oggi: spazio per tutti i nove brani contenuti in Volevo essere un duro, numero uno in classifica subito dopo la sua pubblicazione. Ma sul palco l’artista ha saputo fondere momenti di leggerezza con passaggi più riflessivi, senza rinunciare a qualche sorpresa affondando a piene mani in un repertorio che per molti dei presenti era da primo ascolto assoluto.

Canzoni originali e cover

Accanto ai suoi brani originali, Lucio Corsi ha proposto anche tre cover di un certo impatto. E dunque un classico del rock anni ’70 come 20th Century Boy dei T. Rex, Short People di Randy Newman, brano meraviglioso arrangiato in modo molto evocativo, e un nuovo arrangiamento di Nel blu, dipinto di blu di Modugno, già eseguita durante la serata delle cover a Sanremo.

Tra i bis sono tornati che avevano aperto la scaletta Freccia Bianca e Magia nera e una versione lampo di Francis Delacroix, quasi un accenno struggente e molto intimo. Diverse anche le tracce dai primi due album Cosa faremo da grandi (2020) e La gente che sogna (2023).

Lucio Corsi, due ore e trenta canzoni

Uno show di oltre due ore con qualche citazione che merita di essere sottolineata: La Lepre e Il Lupo, tratte dal suo esordio musicale Bestiario Musicale. E ancora Situazione Complicata, Glam Party… oltre ad Altalena Boy, unico brano del suo EP d’esordio quando la sua carriera era ancora una ipotesi, scritto quasi dodici anni fa. Un biglietto da visita estremamente ampio che non ha spiazzato chi di lui conosceva solo il tormentone sanremese, offerta a scaletta inoltrata nel bel mezzo di un repertorio meno noto.

Doppio tour tra locali e festival

Il calendario dei concerti prevede nove appuntamenti nei club alcuni dei quali già sold out incluse le due serate attesissime dell’Alcatraz di Milano.

Dopo l’Eurofestival a partire dal 12 giugno, il tour proseguirà con la fase estiva, che includerà anche esibizioni in grandi spazi e festival chiudersi all’Ippodromi di San Siro a Milano.

Tommy Cash: “Corsi? Troppo calmo per l’Eurovision”

Mentre Lucio Corsi si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision 2025, non sono mancate le prime provocazioni. A lanciare la sfida è Tommy Cash, il rapper estone in gara con il brano Espresso macchiato che tanto clamore ha suscitato.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Cash ha dichiarato di non aspettarsi un grande piazzamento dall’artista grossetano: “Corsi è davvero molto bravo ma Volevo essere un duro è pura, tranquilla… anche troppo calma per l’Eurovision dove serve energia per catturare le persone. Quel pezzo va bene per i fan, ma sul palco dell’Eurovision devi stupire ed essere uno shock. La sua delicatezza di è probabilmente fuori luogo su quel palco”.

Oltre a Corsi, anche Gabry Ponte, in gara per San Marino, è stato oggetto delle sue critiche: “Ponte non è un cantante, è un DJ. Sul palco lo vedremo smanettare sul mixer, ma a cantare saranno altri”.

Lucio Corsi, l’attesa per l’Eurovision tra concerti e provocazioni

C’è comunque molto interesse attorno alla figura di Lucio Corsi, già protagonista di un percorso atipico che lo ha portato dai circuiti alternativi al palco dell’Ariston e ora all’Eurovision. Tant’è che arrivano le prime offerte anche dall’estero per le sue esibizioni. Anche se al momento gli show saranno tutti concentrati sul territorio italiano, eccezion fatta per una data al Film Festival di Locarno. Ma dopo l’Eurovision, il cui pubblico spesso ha creato aspettative del tutto imprevedibili, le cose potrebbero cambiare.

Il Tour dei locali di Lucio Corsi

13 aprile – Bologna, Estragon

15 aprile – Venaria Reale (TO), Teatro Concordia

16 aprile – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

18 aprile – Roma, Largo Venue

23 aprile – Napoli, Casa Della Musica

28 aprile – Padova, Hall

29 aprile – Milano, Alcatraz

4 maggio – Milano, Alcatraz (seconda data)

Il tour estivo

12 giugno 2025 – Mestre (VE) – Parco Bissuola

14 giugno 2025 – Saint Nicolas (AO) – Musicastelle

17 giugno 2025 – Cagliari – Arena in Fiera

21 giugno 2025 – Roma – Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle

25 giugno 2025 – Bologna – Sequoie Music Park

27 giugno 2025 – Trento – Trento Live Fest

28 giugno 2025 – Genova – Altraonda Festival – Arena del Mare

29 giugno 2025 – Lido di Camaiore (LU) – La Prima Estate – Parco Bussoladomani

6 luglio 2025 – Perugia – L’Umbria Che Spacca

8 luglio 2025 – Collegno (TO) – Flowers Festival

10 luglio 2025 – Arezzo – Mengo Festival

13 luglio 2025 – Caserta – Un’Estate Da Belvedere – Belvedere di San Leucio

18 luglio 2025 – Sassari – Festival Abbabula

19 luglio 2025 – Lanusei (NU) – Rocce Rosse & Blues

23 luglio 2025 – Termoli (CB) – Termoli Summer Festival

24 luglio 2025 – Montecosaro (MC) – Mind Festival

27 luglio 2025 – Laghi di Fusine (UD) – No Borders Music Festival

2 agosto – Locarno – Rotonda by la Mobiliare (Locarno Film Festival)

6 agosto 2025 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

7 agosto 2025 – Castelbuono (PA) – Ypsigrock

10 agosto 2025 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

11 agosto 2025 – Lecce – Cave del Duca

12 agosto 2025 – Lamezia Terme (CZ) – Color Fest

17 agosto 2025 – Gavorrano (GR) – Teatro delle Rocce (tutto esaurito)

18 agosto 2025 – Follonica (GR) – Summer Nights (nuova data)

30 agosto 2025 – San Mauro Pascoli (FC) – Acieloaperto Festival – Villa Torlonia

31 agosto 2025 – Mantova – Mantova Summer Festival – Palazzo Te

7 settembre 2025 – Milano – Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro

La scaletta del concerto di Perugia

Freccia Bianca

Magia nera

Danza Classica

Radio Mayday

Questa vita

Trieste

Cosa Faremo Da Grandi?

Sigarette

Short People (Randy Newman cover)

Amico vola via

Glam Party

La bocca della verità

Il Re del rave

Orme

La Ragazza Trasparente

La lepre

Senza titolo

Nel blu, dipinto di blu (Domenico Modugno cover)

Situazione complicata

Volevo essere un duro

Francis Delacroix

Il Lupo

Nel cuore della notte

Altalena Boy

Astronave Giradisco

Let There Be Rocko

20th Century Boy (T. Rex cover)

BIS

Freccia Bianca

Francis Delacroix (Versione lenta, abortita)

Magia nera