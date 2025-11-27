Lucio Corsi, le manie che nessuno immaginava: collezioni bizzarre e abitudini strane

Lucio Corsi e le sue strane manie. Cosa ama collezionare e molto altro ancora.Giovane, eclettico e con tanta voglia di fare e, soprattutto, di emozionarsi e di emozionare con la sua Musica. A tratti introverso, ma profondo e sensibile come pochi, Lucio Corsi, nonostante la sua giovanissima età, è entrato di diritto nella schiera dei

Lucio Corsi e le sue strane manie. Cosa ama collezionare e molto altro ancora.

Giovane, eclettico e con tanta voglia di fare e, soprattutto, di emozionarsi e di emozionare con la sua Musica. A tratti introverso, ma profondo e sensibile come pochi, Lucio Corsi, nonostante la sua giovanissima età, è entrato di diritto nella schiera dei più acclamati nuovi cantautori del nostro Paese.

Al Festival ha mancato per un soffio la vittoria, anche se per molti addetti ai lavori e telespettatori è stato comunque lui il vincitore morale. All’Eurovision Song Contest ci ha fatto sognare e la presenza sul palco, a Sanremo, del simpaticissimo Topo Gigio, è stata vista da molti suoi estimatori come un’autentica coccola per l’anima.

Grandissimo protagonista dello scorso Premio Tenco, ove ha conquistato ben due targhe, si è fatto in primis conoscere ad ampio raggio presso il grande pubblico tramite la sua partecipazione a X-Factor, ove ha conquistato i giudici per la sua voce molto particolare e fuori dal comune. Oggi ci sta regalando intense emozioni con Notte di Natale, il suo nuovo intenso singolo che sta conquistando in men che non si dica i cuori di tantissimi ascoltatori.

Lucio corsi tra manie, collezioni e strane abitudini

Lucio, nonostante il grande successo che l’ha letteralmente colpito nell’ultimo anno, è rimasto con i piedi ben ancorati a terra. Un uomo, dunque, semplice, che adora i piccoli piaceri della vita come trascorrere del tempo per un caffè o un buon bicchiere di vino al bar sotto casa o fare un salto, quando i suoi numerosi impegni lo consentono, al negozio di usato, ove si recava anche prima di diventare famoso.

Indubbiamente non si perde mai la ghiotta possibilità di scovare qui ma anche, a onor del Vero, qualche autentica chicca di stampo musicale, come dischi e, soprattutto, vinili d’annata o in qualche edizione limitata. Altra sua grande passione sono le chitarre, che ama collezionare. Tuttavia ciò che fa parlare molto di lui è la sua scelta di non possedere un look diverso per apparire in TV o ai live rispetto a quando, ad esempio, ha un pranzo in famiglia o esce con gli amici di sempre. E ciò riguarda anche il trucco con il quale lui ama molto giocare.

Non per nulla anche al Festival di Sanremo ha deciso di mostrarsi truccato e con indosso con delle maschere che lo facevano apparire, a sua detta, una sorta di Renatino, ovvero un piccolo Renato Zero, artista che ammira immensamente. Tra l’altro, come ha rivelato Corsi al Rolling Stone, ha anche avuto modo di parlare a lungo con il suo idolo, andando a pranzo con lui in tempi mediatamente recenti.