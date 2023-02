Luchè ha annunciato le date dei concerti estivi. Dopo essere stato scelto uno come uno degli headliner per inaugurare la prima edizione dell’Imola Summer Sound, oggi svela la prima data del suo Luchè Summer Tour 2023. Il cantante ha riportato la notizia sul suo account Instagram con la frase “Quest’estate sono in tour”:

L’ultimo disco rilasciato risale al 1 aprile 2022 e si intitola “Dove volano le aquile“. Ha debuttato al primo posto della classifica Fimi.

Luchè Summer Tour 2023, biglietti

I Ticket per le date estive sono disponibili sui circuiti ufficiali e cliccando su questo link.

Tutte le informazioni sulle date su www.bpmconcerti.com.

Di seguito il calendario in continuo aggiornamento. Si parte a inizio luglio ad Imola, presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari fino all’ultima prevista per il 18 agosto 2023 a Gallipoli. Saranno probabilmente aggiunte ulteriori tappe per il Summer Tour 2023.

7 luglio 2023 | Imola (BO) @ Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

9 luglio 2023 | Legnano (MI) @ Rugby Sound Festival 2023

12 luglio 2023 | Collegno (TO) @ Festa dei Fiori

20 luglio 2023 | Servigliano (FM) @ NoSound Fest

5 agosto 2023 | Cinquale (MS) @ Viper Summer Festival

18 agosto 2023 | Gallipoli (LE) @Parco Gondar

Chi è Luchè

Luchè è il nome d’arte di Luca Imprudente, ed è nato a Napoli nel 1981. Il suo Palmares comprende 18 dischi di platino e 10 dischi d’oro, per oltre 1 miliardo di streaming audio e video. In autunno Luchè è Stato protagonista del suo “DVLA TOUR” nei palasport, incasellando un sold out dopo l’altro e conquistado tutte le principali Città Italiane con uno show gigante. I live sono stati l’occasione per portare dal vivo i brani di “Dove Volano Le Aquile” (platino), ultimo Monumentale progetto discografico del rapper, a Cui si sono aggiunti negli ultimi mesi tre hit indiscutibili come “Purosangue” feat. Shiva (oro), “Che stai dicenn” feat. Paky e “La Notte di San Lorenzo” (oro), oltre a tutti i suoi più Grandi successi.