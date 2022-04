Luchè, Dove Volano le Aquile Tour: tutte le date

Dopo il primo posto conquistato con Dove Volano le Aquile, Luchè ha annunciato le date del tour che porta il titolo del suo ultimo album di inediti.

Per quanto riguarda l’imminente stagione estiva, il rapper napoletano ha comunicato ufficialmente cinque date outdoor. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14 di mercoledì 13 aprile 2022. Tutte le informazioni sono disponibili sui siti Ticketmaster.it e TicketOne.it.

Oltre ai concerti estivi, Luchè ha annunciato anche tre concerti nei palazzetti che si terranno a novembre. In fondo, trovate tutti i dettagli.

Dove Volano le Aquile Tour: l’album

Come scritto in apertura, Luché, con il suo quinto album di inediti, lanciato dal singolo Le pietre non volano (che vede il featuring di Marracash), ha conquistato la vetta della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Dove Volano le Aquile è arrivato a circa quattro anni di distanza dal precedente album, Potere. Per questo suo nuovo lavoro, Luchè ha collaborato, oltre che con Marracash, anche con Elisa, CoCo, Madame, Ernia, Geolier, Guè, Noyz Narcos ed Etta.

Nel periodo che ha preceduto l’uscita dell’album, su Instagram sono stati condivisi tre monologhi scritti da Luchè e recitati da Marco D’Amore, Alessandro Siani e Belen Rodriguez. I testi dei monologhi contenevano i titoli delle 16 tracce del disco che, fino a quel momento, non erano ancora stati annunciati in modo ufficiale.

Luchè, Dove Volano le Aquile Tour: calendario

17 luglio 2022 – Genova – Balena Festival

20 luglio 2022 – Catania – Wave Summer Music

22 luglio 2022 – Cosenza – Restartlivefest

23 luglio 2022 – Vasto (CH) – Aqualand del Vasto

25 luglio 2022 – Gallipoli – Parco Gondar

19 novembre 2022 – Rimini – RDS Stadium

21 novembre 2022 – Milano – Mediolanum Forum

24 novembre 2022 – Roma – Palazzo dello Sport