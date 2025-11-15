Luca Carboni, una festa per 40 anni di musica: e un tour già da sold out | Scaletta

Per Luca Carboni il Mediolanum Forum di Assago non è solo un’altra tappa in calendario, ma una vera e propria festa di compleanno artistico. Il concerto milanese, in programma è uno spartiacque fondamentale per il cantautore bolognese, uno dei narratori più riconoscibili del pop italiano dagli anni Ottanta a oggi.

Luca Carboni, la rinascita

Non è un mistero che gli ultimi anni di Carboni siano stati molto complicati, se non drammatici. È lui stesso a dirlo sul palco quando passato il primo momento di emozione si gode l’applauso del pubblico: “Tempo fa, quando stavo male e non sapevo nemmeno se ci sarei tornato su un palco avevo promesso che se ce l’avessi fatta il primo brano che avrei suonato sarebbe stato Primavera. La Primavera è splendida, è la rinascita… nel mio caso la bellezza di rinascere un’altra volta”

E questo tour senza dubbio rappresenta a pieno la rinascita di un artista che per alcuni anni ha ingaggiato una lotta feroce con un male estremamente aggressivo: “Mi avevano detto che le possibilità erano poche… Me le sono giocate tutte”

Il ritorno sul palco

Sul palco del Forum Luca Carboni ha portato uno spettacolo costruito come un viaggio nel tempo, tra i classici che hanno segnato intere generazioni e le canzoni più recenti. Ballate introspettive e romantiche ma anche spietati ritratti i un paese in evoluzione, non sempre in senso positivo: come Inno Nazionale.

A Milano, dove Carboni ha sempre avuto un forte seguito e dove era tornato ospite del tour negli Stadi di Cremonini in sosta a San Siro, il live mette insieme il suo pubblico storico e un seguito più recente, figlio della digitalizzazione dei suoi primi album.

Scaletta, atmosfera e band: cosa aspettarsi dal live

Il format del concerto al Forum segue la linea degli show celebrativi: un set lungo e compassato, senza troppi orpelli scenografici, una band consolidatissima (Antonello Giorgi, Ignazio Orlando, Fulvio Ferrari, Fabrizio Luca, Andrea Ferrario, Gabriele Miceli, Antonello D’Urso, Mauro Patelli) e in perfetta armonia, in grado di sostenere e rassicurare un artista visibilmente toccato dall’emozione di essere di nuovo al centro della scena.

Il tumore gli ha impedito di cantare per anni, ma il suo timbro non è cambiato, appena più sottile e controllato riconoscibile con quell’impasto ruvido ancora ben presente.

Luca Carboni, sette anni dopo

Erano sei anni che non suonava dal vivo, ultimo show nel 2017; sette dalla sua ultima data milanese, al Fabrique (29 ottobre 2018).

Pubblico visibilmente emozionato, molto partecipe: con alcuni momenti davvero indimenticabili. La scaletta è un grandissimo greatest hits che abbraccia tutta la carriera: molta sensibilità ma soprattutto gioia. Ad accogliere Ci stiamo sbagliando, il suo primo grande successo radiofonico, è un autentico boato. Nascosto dietro gli occhiali scuri Carboni sembra godersi la scena: ogni tanto realizza… e dice “non ci credo”, “mamma mia….”.

Poi con gli arrivi degli ospiti la festa è totale.

Gli ospiti della grande festa

Dopo una versione intimissima e acustica di Silvia lo sai che racconta i suoi anni più fragili, arrivano Jovanotti, con cui andò in tour in un anno trionfale per entrambi nel 1992, a Cesare Cremonini con cui intona come la scorsa estate la dolcissima San Luca, Elisa per Vieni a vivere con me e infine Mare Mare con la squadra al gran completo. La scena finale dopo Una grande festa e Ci vuole un fisico bestiale è il pubblico che lascia il Forum cantando Rio-A-Rio, una sorta di mantra che accompagna il popolo di Carboni verso il parcheggio.

Luca Carboni, le prossime date

Sabato 24 gennaio – Bologna, Unipol Arena Casalecchio

Giovedì 12 marzo – Roma, PalaEur

Domenica 19 aprile– Bologna, Unipol Arena Casalecchio

La scaletta di Luca Carboni

Intro + Primavera

Sto Pensando

Ci stiamo sbagliando

Fragole buone buone

Sarà un uomo

La Mamma

Solarium

Ci sei perché

Caro Gesù

La mia città

Chicchi Di Grano

Inno Nazionale

Mi ami davvero

L’amore che cos’è

Le ragazze

Gli autobus di notte

Farfallina

Silvia lo sai

Mix 1992 con Lorenzo Jovanotti

O è Natale tutti i giorni – con Lorenzo Jovanotti

Luca lo stesso

San Luca – con Cesare Cremonini

Bologna è una regola

Vieni a vivere con me – con Elisa

Mare Mare – con Jovanotti, Cremonini ed Elisa

Una grande festa

Ci vuole un fisico bestiale