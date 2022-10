Louis Tomlinson ha annunciato il tour 2023 nel Regno Unito e in Europa. L’ex cantante dei One Direction ha confermato che inizierà il suo tour europeo ad Amburgo, in Germania, nell’agosto 2023 e si concluderà a Birmingham, in Inghilterra, a novembre. Si tratta del “Faith in the future World Tour 2023: Uk and Europe” a sostegno dell’omonimo disco dell’artista britannico, disponibile dall’11 novembre 2022.

“Non posso dirvi quanto il tour sia stato importante, per me, quest’anno, quindi volevo tornare live il prima possibile. Avevo in mente questo tour con ogni canzone che abbiamo scritto nel nuovo album. Non vedo l’ora di suonare le nuove cose dal vivo. Grazie come sempre per il vostro incredibile supporto. So che niente di tutto questo sarebbe possibile senza di voi tutti!”

Louis ha pubblicato il suo album di debutto, “Walls”, nel 2020, e in precedenza aveva ammesso che era difficile passare dall’essere parte degli One Direction a diventare un artista solista. E manca poco al prossimo album di inediti, Faith in the future:

“Sono davvero entusiasta di questo prossimo capitolo. Il mio primo disco, mi aveva reso immensamente orgoglioso, ma è stato difficile capire dove mi trovassi nell’industria musicale uscendo da una band delle dimensioni di One Direction ed esattamente quello che erano gli One Direction. Di dove sono arrivato in questo disco, mi sento davvero, davvero orgoglioso di ciò. Con il mio primo disco, penso di essere stato un po’ chiuso nei suoni che volevo produrre. Ci sono molti elementi interessanti e dance che hanno portato in quel disco con il [produttore] Stuart Price e mi ha mostrato che puoi inserire questi suoni più alla moda, ma eseguirli in un modo davvero autentico”

Ci sono due date previste, ad oggi, in Italia, per il tour del cantante britannico previsto nel 2023. Le due tappe si terranno al Pala Alpitour a Torino l’8 ottobre 2023 e all’Unipol Arena il giorno seguente -9 ottobre 2023- a Casalecchio di Reno (Bologna).

Louis Tomlinson, tour 2023, biglietti Torino e Bologna

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 19 ottobre 2022. La vendita generale su Ticketmaster e Ticketone inizierà, invece, alle ore 10:00 di venerdì 21 ottobre. (Leggi qui)

Faith in the future World Tour 2023: Uk and Europe, Calendario concerti

29 agosto – Amburgo, Barclays Arena

31 agosto – Copehagen, Royal Arena

1 settembre – Oslo, Spektrum

2 settembre – Stoccolma, Hovet

4 settembre – Helsinki, Sala del Ghiaccio

5 settembre – Talinn, Saku Arena

7 settembre – Riga, Arena

8 settembre – Kaunas, Zalgiris Arena

10 settembre – Cracovia, Tauron Arena

11 settembre – Lodz, Atlas Arena

13 settembre – Vienna, Wiener Stadthalle

14 settembre – Lubiana, Stozice Arena

15 settembre – Budapest, Arena

17 settembre – Bucarest, Arenele Romane

18 settembre – Sofia, Arena Armeec

20 settembre – Atene, Teatro Petra

1 ottobre – Bilbao, Arena Miribilla

3 ottobre – Lisbona, Altice Arena

5 ottobre – Madrid, Wizink Center

6 ottobre – Barcellona, ​​Palau Sant Jordi

8 ottobre – Torino, Pala Alpitour

9 ottobre – Bologna, Unipol Arena

11 ottobre – Esch sur Alzette, Rockhal

12 ottobre – Anversa, Sportpalais

14 ottobre – Parigi, Accor Arena

17 ottobre – Colonia, Lanxess Arena

19 ottobre – Berlino, Mercedes-Benz Arena

20 ottobre – Berlino, Mercedes-Benz Arena

22 ottobre – Monaco di Baviera, Olympiahalle

23 ottobre – Zurigo, Hallenstadion

8 novembre – Dublino, 3Arena

10 novembre – Sheffield, Utilita Arena

11 novembre – Manchester, AO Arena

12 novembre – Glasgow, OVO Hydro

14 novembre – Brighton, Centro

15 novembre – Cardiff, International Arena

17 novembre – Londra, The O2

18 novembre – Birmingham, Resorts World Arena