Louis Tomlinson è pronto, stasera. 8 ottobre 2023, ad infiammare il Pala Alpitour di Torino con una nuova tappa del suo “Faith in the future world tour”. I concerti sono stati ideati dopo l’uscita del secondo disco solista del cantante, l’omonimo “Faith in the future“, rilasciato l’11 novembre 2022 in modo indipendente tramite BMG. L’album è stato supportato da tre singoli: “Bigger Than Me”, “Out of My System” e “Silver Tongues”e ha debuttato al numero 1 nel Regno Unito, diventando così il primo nel paese come artista solista. Ha conquistato la vetta anche in Spagna, Belgio e Argentina. Negli Stati Uniti, ha debuttato al numero 5 della Billboard 200 vendendo 43.000 unità, di cui 37.500 in vendite di album puri. Questo segna il suo miglior risultato fino ad oggi.

A settembre 2022, Tomlinson è apparso nel podcast del DJ americano Zach Sang e ha raccontato di come Faith in the Future sia diventato il titolo dell’album:

Durante il lockdown, senza una vera ragione, quella frase mi è arrivata in grembo e mi ha parlato in un certo modo. Volevo che questo album fosse più pieno di speranza rispetto al mio ultimo disco, e penso che lo faccia partendo da questa affermazione. Circa 9 mesi fa ho pubblicato sui miei social media quella frase senza contesto e ho sentito che c’era una specie di magia attorno a quella frase, quindi ho costruito l’album attorno ad essa.

Qui sotto la scaletta del concerto di Louis Tomlinson e tutte le informazioni sui biglietti disponibili.

Louis Tomlinson, la scaletta del concerto, 8 ottobre 2023

Il concerto inizierà alle 21.