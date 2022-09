Louis Tomlinson si esibirà questa sera, giovedì 1 settembre 2022, al Teatro Antico di Taormina. L’ex cantante degli One Direction, in questo periodo, è impegnato con una serie di concerti nel nostro paese.

Il primo live si è tenuto a Roma, in occasione del Roma Summer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica lo scorso 30 agosto; il secondo concerto sarà quello di Taormina che si terrà stasera mentre il terzo e ultimo live si terrà il 3 settembre al Milano Summer Festival che si tiene all’Ippodromo SNAI San Siro, a Milano.

Nel corso di questo breve tour italiano, Tomlinson ha anche annunciato il suo nuovo album, dal titolo Faith in the Future, che sarà disponibile a partire dal prossimo 11 novembre. Il nuovo lavoro arriverà dopo circa due anni di distanza dal suo album d’esordio solista, Walls, uscito nel 2020.

Louis Tomlinson, Taormina, 1 settembre 2022: biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il live di Louis Tomlinson, a Taormina. Il concerto è sold out.

Louis Tomlinson, Taormina, 1 settembre 2022: scaletta concerto

Di seguito, la scaletta del concerto. Il live inizierà alle ore 21.

We Made It

Drag Me Down

Don’t Let It Break Your Heart

Two of Us

Always You

Change

Night Changes

7

Fearless

Only the Brave

Habit

Copy of a Copy of a Copy

Defenceless

Beautiful War

Little Black Dress

Walls

Through the Dark

Kill My Mind

Louis Tomlinson, Taormina, 1 settembre 2022: come arrivare

Di seguito, tutte le informazioni su come arrivare al concerto di Louis Tomlinson a Taormina (Messina) con l’automobile o con i mezzi pubblici.

Il Teatro Antico si raggiunge a piedi una volta giunti a Taormina.

Da numerose città della Sicilia, come Catania, Messina, Siracusa, partono autobus che arrivano fino alla fermata degli autobus principale di Taormina, il terminal lungo di via Luigi Pirandello.

In automobile, invece, è necessario percorrere il tratto sud dell’autostrada A18 e uscire a Taormina. Dopo 4 km dallo svincolo, sarete arrivati in centro.