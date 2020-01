Louis Tomlinson annuncia tre concerti in Italia a luglio 2020: ecco date e città (info biglietti)

Di Alberto Graziola mercoledì 29 gennaio 2020

Tre concerti a luglio 2020, in Italia, per Louis Tomlinson.

Mentre uscirà venerdì 31 gennaio, in tutto il mondo, “Walls“, l‘album di debutto da solista di Louis Tomlinson, anticipato dalla title track, già in rotazione radiofonica e disponibile in digitale, firmata dallo stesso Louis e da Noel Gallagher, il cantante ha annunciato le date del suo tour. E ci sarà anche l'Italia, a luglio 2020.

Il cantautore tornerà live in Italia per tre nuovi imperdibili appuntamenti estivi che si aggiungono al concerto di mercoledì 11 marzo al Fabrique (SOLD OUT in meno di un’ora).

mercoledì 29 luglio 2020 - MILANO, CARROPONTE

giovedì 30 luglio 2020 - PALMANOVA (UD), PIAZZA GRANDE

venerdì 31 luglio 2020 - ROMA, ROCK IN ROMA

Sono queste le tre date disponibili per poter assistere al concerto dell'ex One Direction.

Biglietti, prevendita, Info

I biglietti per queste nuove date saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 30 gennaio. Mentre la prevendita generale (sui circuiti Ticketmaster e Ticketone e nei punti vendita) partirà dalle ore 11:00 di venerdì 31 gennaio.

Louis Tomlinson, Biografia e Discografia

Louis Tomlinson, classe 1991 ed ex membro dei One Direction, conta una serie di singoli di successo come solista inclusa la collaborazione con Bebe Rexha in “Back To You”, una canzone d’amore moderna e romantica che ha raggiunto subito la #1 su iTunes, e il singolo “Just Hold On” con la partecipazione di Steve Aoki che ha conquistato la #1 su iTunes in 43 paesi. Il 2019 è stato il suo anno di debutto solista: il suo pluripremiato ritorno a marzo con “Two of Us”, arrivato dopo la tragica perdita di sua madre, hanno fatto seguito diversi singoli: “Kill My Mind”, “We Made” e “Don't Let It Break Your Heart”. Il 2020 è l’anno in cui Louis darà il via a 50 date del suo World Tour, la sua prima tournée da solista, che ha già registrato il sold-out in numerose date, tra cui quelle nel Regno Unito. Louis si è aggiudicato il Best Song Award per “Two Of Us” (70 milioni di stream) ai Teen Choice Awards 2019. Nel 2018 ha vinto un iHeart Award come “Best Solo Breakout” e un EMA Award come “Best UK & Ireland Act” nel 2017. È entrato nella Top 5 degli artisti emergenti di Billboard nel 2018 e ha oltre 60 milioni di follower sui social media. Complessivamente la musica di Louis ha raccolto miliardi di stream.