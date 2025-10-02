Louis Tomlinson, il capitolo della svolta: da “Lemonade” al nuovo album (e al tour 2026)

In questo periodo di parla molto degli One Direction e mai come in questi giorni sono di attualità le voci di una possibile reunion della band a distanza di ormai dieci anni dal suo scioglimento.

One Direction, Louis Tomlinson esce allo scoperto

Al momento però la questione riguarda soprattutto Louis Tomlinson protagonista di due notizie importanti nel giro di pochissime ore. Prima è uscita l’indiscrezione di una collaborazione con Zayn Malik per la realizzazione di un documentario per il quale ci sarebbe già un accordo. Ieri è stata ufficializzata anche l’uscita del disco solista di Tomlinson direttamente dalle parole dell’ex One Direction: “Dovevo uscire con qualcosa di grande e divertente e ho scelto un brano che non credo passerà inosservato…”

Il brano è “Lemonade” e sta ottenendo un certo riscontro. Si tratta della prima uscita ufficiale di Louis Tomlinson dopo molto tempo e preannuncia un album, per la verità, attesissimo.

Louis Tomlinson, nuovo album

La’bluim si intitolerà “How Did I Get Here?” uscirà il 23 gennaio 2026 e Tomlinson lo ha prodotto quasi interamente in Costa Rica insieme a Nico Rebscherm, suo collaboratore da tempo.

Si tratta di un disco sostanzialmente diverso da quelli degli 1D, ma anche dai suoi due album precedenti: dopo Walls (2020) e Faith In The Future (2022), questo non suona come il terzo tentativo, ma come il punto esclamativo di una traiettoria.

Le arene come bussola

L’annuncio dell’album arriva insieme alla mappa: un world tour 2026 che negli USA disegna coordinate precise e molto ambiziose. Crypto.com Arena a Los Angeles, Red Rocks Amphitheatre in Colorado, Allstate Arena a Chicago e soprattutto il Madison Square Garden di New York. Spazi estremamente grandi. Anche un po’ rischiosi.

Tomlinson presenterà il disco sabato e domenica sera live in un piccolo club di Cooperstown, non lontano da New York. Poi moltissima promozione, radio e tv. Il tour vero e proprio partirà proprio dall’Europa.

Due le date in Italia, Bologna (Arena di Casalecchio) e Milano (Forum di Assago), 9 e 10 aprile.

Ventisei date per chiudere la carrellata di show a Londra poi 27 date in Nord America fino a fine luglio.