Zayn e Louis, strade che si rincrociano: il documentario che (forse) riaccende gli One Direction

Numerose indiscrezioni parlano di un road movie su Netflix con Zayn Malik e Louis Tomlinson tra i protagonisti e tra un viaggio negli USA e l’eco della tragica morte di Liam Payne si torna a parlare di reunion

Secondo la stampa britannica, Zayn Malik e Louis Tomlinson avrebbero firmato un accordo multimilionario per un documentario “on the road”. Le riprese sarebbero già iniziate e l’uscita è attesa per il prossimo anno — simbolicamente a dieci anni dallo stop degli One Direction.

One Direction, la resa dei conti

L’idea è semplice e potente: due ex compagni di band che tornano fianco a fianco, attraversano gli Stati Uniti e parlano del passato, del presente e di ciò che resta a dieci anni di distanza dalla loro clamorosa esperienza insieme.

A rendere l’evento ancora più significativo è la “pace” pubblica fra i due, immortalata di recente in una foto insieme a New York. Per i fan, abituati a leggere fra le righe di post e canzoni, è il segnale di un ponte ricostruito. Anche perché in passato proprio Malik e Tomlinson non si erano risparmiati critiche anche piuttosto aspre…

L’ombra luminosa di Liam

Il documentario dovrebbe affrontare anche il dolore per la tragica morte di Liam Payne, scomparso in modo drammatico lo scorso anno. È qui che il progetto promette profondità: non solo memoria, ma riflessione su quanto il dolore ricomponga legami e priorità. La riunione dei quattro superstiti al funerale ha mostrato un primo, fragile riavvicinamento. Il film potrebbe essere il passo successivo: trasformare l’assenza in dialogo.

Quanto agli altri One Direction, Harry Styles e Niall Horan non risultano coinvolti in questa fase. Entrambi vivono tra UK e USA, con carriere globali e nuove rotte personali che soprattutto nel caso di Styles sono veramente molto ingombranti. Ma il “format” di un road movie intimo lascia spazio a eventuali apparizioni a sorpresa o messaggi. Per ora, però, il focus è su Zayn e Louis: due traiettorie spesso divergenti che tornano parallele, almeno per un tratto.

One Direction, sogni o forse illusioni di reunion

Non si può certo parlare di reunion: niente tour annunciati, niente musica da pubblicare. Quello che ci si può attendere sono invece confidenze, archivi, tappe simboliche della parabola 1D da X Factor, ai primi singoli fino all’ascesa planetaria, sull’asse di un tema centrale che sarà quello della riconciliazione.

Sarà un prodotto ad alto tasso emotivo, pensato per chi c’era allora e per chi scoprirà oggi perché cinque ragazzi hanno cambiato il pop di una generazione.