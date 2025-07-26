Lorella Cuccarini torna a parlare di Matano: la lite, la lettera, cosa è successo tra i due

Personaggio tv consolidato, Lorella Cuccarini cavalca l’onda del successo ormai da tantissimi anni. Ballerina di talento, showgirl, attrice e conduttrice, Lorella ha debuttato giovanissima e sin da subito si è guadagnata un posto in prima fila in show come Fantastico, che negli anni ottanta ha monopolizzato gli ascolti del sabato sera. Da quel momento la sua carriera è stata in continua ascesa e ha sempre riscontrato il favore del pubblico. Ha lavorato in Rai, ma anche a Mediaset sempre in format dove ha potuto esprimere il suo talento.

Nei primi anni 2000 ha subito uno stop. Aveva un contratto con la Rai che ha scelto di metterla in panchina, una decisione che Lorella ha sofferto particolarmente visto che è stata pagata per non lavorare: “Il problema è che io avevo firmato per tre anni e non potevo apparire in altre reti. Così me ne sono stata a casa, pagata senza fare nulla. Quello per me è stato un grande affronto. Sono sempre stata abituata a lavorare e di conseguenza a guadagnare. Lì ho pensato che la mia parabola ascendente fosse finita”. Ha dichiarato la showgirl in una recente intervista rilasciata al magazine Gente.

Lorella Cuccarini sta oggi vivendo una seconda fase lavorativa: da quando è approdata a Amici in veste di coach la sua vita professionale ha subito un nuovo step e n’è entusiasta, visto che è tornata protagonista. In diverse occasioni la ballerina ha ammesso di essere molto grata a Maria De Filippi per l’occasione ricevuta: “Se penso ad Amici, alle emozioni che mi sta regalando, penso che la vita inaspettatamente mi abbia saputo sorprendere”. Lorella ha poi ricordato che prima di Amici ha infatti vissuto un momento non felice della sua carriera: era reduce dalla fine della sua collaborazione a La Vita in diretta, che conduceva con Alberto Matano.

Lorella Cuccarini, la lettera di denuncia ai colleghi de La Vita in diretta

Subito dopo aver lasciato La Vita in diretta Lorella Cuccarini ha scritto una lettera ai colleghi, una missiva che puntava i riflettori contro il collega Alberto Matano e lo accusava di aver avuto un atteggiamento di prevaricazione nei suoi confronti: “C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. Ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni”.

Il testo della lettera fu condiviso dalla stampa e diete vita ad diverse polemiche. Matano tuttavia ha sempre respinto le accuse: “L’ho vissuta come un’ingiustizia, una cosa che non corrisponde al vero e che rifiuto. Smentisco e respingo queste accuse perché sono cose che non fanno parte di me e non mi appartengono”. Tra i due i rapporti sono rimasti freddi e distaccati e quando il giornalista è stato ospite ad Amici ha appena accennato un saluto nei confronti dell’ex collega.

Lorella Cuccarini: “La Vita in diretta? Un epilogo amaro”

La coach di Amici oggi ha conquistato un equilibrio personale stabile e una maggiore consapevolezza, è serena e felice del momento professionale che sta vivendo, ma il ricordo non positivo dell’esperienza a La Vita in Diretta è ancora vivo: “Diciamo che è stata un’esperienza forte, ma con un epilogo amaro. Ecco, da lì ho imparato a farmi portare dal vento e non è facile per una come me che ama tenere tutto sotto controllo”.

Lo scorso anno Lorella ha declinato alcune proposte Rai e recentemente ha detto no a dei progetti Mediaset. Le piace quello che fa oggi: Amici la riempie di emozioni. Tuttavia sembra che per festeggiare i 40 anni di carriera sia in ballo la realizzazione di uno show tutto dedicato a lei, di cui sarà l’unica protagonista.