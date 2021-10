Longsleeve è un brano presente nel disco nato dalla collaborazione tra Mecna e CoCo, Bromance, uscito venerdì 22 ottobre 2021. La canzone è stata scelta per promuovere l’album e inserita all’interno della playlist di New Music Friday di Spotify.

La long sleeve citata è una maglietta a manica lunga, presente per tutto il brano e utilizzato come capo cult e di distinzione. Una divertita e leggera ossessione proprio sul capo di vestiario, più importante di tutto e al centro dell’attenzione (“Ti ho visto passare, ho detto: “Oh, shit” (Oh, shit) Lei ha notato solo la mia long sleeve (Uh) Sai che non m’interessano i gossip (No) Parlami soltanto delle long sleeve (Uh)”). Fino al finale volutamente anti-romantico per eccellenza (“Quando farai brutti sogni, Non piangermi sulla long sleeve, Non vedo l’ora che torni, Devi ridarmi indietro la long sleeve”).

Mecna e CoCo, Longsleeve, ascolta la canzone

Mecna e CoCo, Longsleeve, Testo

[CoCo]

Non esco mai senza la mia long sleeve (Uh)

Anche in piena estate con la long sleeve (Okay)

Primo appuntamento arrivo in long sleeve

Viva La La Land, Ryan Gosling (Uh)

Puoi togliermi tutto, non la long sleeve (Long, long)

Ho un armadio solo per le long sleeve (Long, long)

Esco dall’Armani con la long sleeve (Long, long)

Ti porto con me in tutti i posti, sei la mia long sleeve (Uh, yeah)

[CoCo]

Ti ho visto passare, ho detto: “Oh, shit” (Oh, shit)

Lei ha notato solo la mia long sleeve (Uh)

Sai che non m’interessano i gossip (No)

Parlami soltanto delle long sleeve (Uh)

Loghi colorati fino ai polsi (Yeah)

Sulle maniche della long sleeve (Yes)

Occhio al fondo tinta che mi sporchi

L’ho appena comprata questa long sleeve

Ma che fai? Ahah

[CoCo & Mecna]

Non esco mai sеnza la mia long sleeve (Uh)

Anche in piena еstate con la long sleeve (Okay)

Primo appuntamento arrivo in long sleeve

Viva La La Land, Ryan Gosling (Uh)

Puoi togliermi tutto, non la long sleeve (Long, long)

Ho un armadio solo per le long sleeve (Long, long)

Esco dall’Armani con la long sleeve (Long, long)

Ti porto con me in tutti i posti, sei la mia long sleeve (Uh, yeah)

[Mecna]

La città di notte sembra Smallville

Ma non ho una S sulla long sleeve (Non ce l’ho)

Vuole che la salvi dai suoi mostri (Non lo so)

Non rovino per lei la mia long sleeve

Non ho pantaloni nei giubbotti (Come no?)

Però ho almeno centomila long sleeve (Come sto?)

Tu sei la ragazza dei miei sogni

Se, quando lo facciamo, non mi togli la long sleeve

[CoCo]

Non esco mai senza la mia long sleeve (Uh)

Anche in piena estate con la long sleeve (Okay)

Primo appuntamento arrivo in long sleeve

Viva La La Land, Ryan Gosling (Uh)

Puoi togliermi tutto, non la long sleeve (Long, long)

Ho un armadio solo per le long sleeve (Long, long)

Esco dall’Armani con la long sleeve (Long, long)

Ti porto con me in tutti i posti, sei la mia long sleeve (Yeah)

Non esco mai senza la mia long sleeve (Uh)

Anche in piena estate con la long sleeve (Okay)

Primo appuntamento arrivo in long sleeve

Viva La La Land, Ryan Gosling (Uh)

Puoi togliermi tutto, non la long sleeve (Long, long)

Ho un armadio solo per le long sleeve (Long, long)

Esco dall’Armani con la long sleeve (Long, long)

Ti porto con me in tutti i posti, sei la mia long sleeve (Yeah)

[CoCo & Mecna]

Quando farai brutti sogni

Non piangermi sulla long sleeve

Non vedo l’ora che torni

Devi ridarmi indietro la long sleeve

La mia long sleeve