Dopo giorni di silenzio, Lizzo ha deciso di rispondere alle accuse di molestie sessuali e di ambiente tossico di lavoro definendole “false” e bollandole come “storie sensazionalizzate“. La cantante ha scelto di usare Twitter per replicare. In una dichiarazione pubblicata poco fa, sul suo account Twitter, la star ha affermato che le accuse nella causa – secondo cui lei e la sua azienda hanno creato un ambiente di lavoro ostile che includeva anche discriminazioni religiose e razziali – sono “incredibili quanto sembrano e oltraggiose”.

Lizzo non ci sta alle dichiarazioni delle sue tre ex ballerine:

“Non sono il cattivo che le persone e i media hanno descritto come negli ultimi giorni. Sono molto aperta con la mia sessualità e con la mia espressione, ma non posso accettare o permettere alle persone di usare quell’apertura per farmi sembrare qualcosa che non sono”

Lizzo replica alle accuse e le definisce un attacco personale da parte di ex dipendenti

Poco dopo, ha rispedito al mittente le accuse sull’aver fatto bodyshaming nei confronti di alcune ragazze del corpo di ballo. Lizzo avrebbe “richiamato l’attenzione” sull’aumento di peso di una ballerina, qualcosa che lei, simbolo delle positività del corpo, è sempre stato un aspetto centrale del suo personaggio:

“Non c’è niente che prendo più seriamente del rispetto che meritiamo come donne nel mondo. So come ci si sente ad essere svergognati quotidianamente e non criticherei o licenzierei assolutamente un dipendente a causa del suo peso“

Il caso emerso nei giorni scorsi avrebbe visto Lizzo dire ripetutamente ai ballerini che “nessuno dei loro lavori era sicuro, sollevando – appunto- “preoccupazioni sottilmente velate” sull’aumento di peso di un ballerino.

La cantante ha definito le accuse come semplici attacchi nei suoi confronti da parte di ex dipendenti che hanno già ammesso pubblicamente che gli era stato detto che il loro comportamento in tournée era poco professionale:

“Come artista sono sempre stata molto appassionata in quello che faccio. Prendo sul serio la mia musica e le mie esibizioni perché alla fine voglio solo pubblicare la migliore arte che rappresenti me e i miei fan. Con la passione derivano il duro lavoro e standard elevati. A volte devo prendere decisioni difficili, ma non è mai mia intenzione far sentire qualcuno a disagio o come se non fosse considerato una parte importante della squadra”.