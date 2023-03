Lizzo è in concerto stasera, 2 marzo 2023, a Milano, al Forum di Assago, con l’unica data italiana del “The Special Tour”. Un anno da incorniciare per la cantante, che è stata una delle artiste a ricevere più nomination ai Grammy dello scorso 5 febbraio, nelle categorie più importanti. ‘About Damn Time’ per Song of The Year, Record of The Year e Best Pop Solo Performance mentre l’album Special per Best Pop Vocal Album e per il prestigioso Album of The Year. Il suo vero nome è Melissa Viviane Jefferson ed è nata il 27 aprile 1988. Prima di firmare un contratto con la Nice Life Recording Company e Atlantic Records, Lizzo ha pubblicato due album in studio: Lizzobangers (2013) e Big Grrrl Small World (2015). Il primo EP di una major di Lizzo, Coconut Oil, è stato pubblicato nel 2016. Il successo internazionale arriva con “Juice“, il singolo principale del suo terzo album in studio, rilasciato il 4 gennaio 2019. Il disco “Cuz I Love you” ha debuttato al numero 6 della Billboard 200 e alla fine ha raggiunto il numero quattro della classifica, tre mesi dopo la sua uscita. Il suo ultimo progetto è “Speciale” dal quale sono stato rilasciati i singoli “About damn time“, “2 be loved (Am I Ready)” e la titletrack “Special”, dove indossa i panni di una supereroina. A seguire potete leggere la scaletta del concerto al Forum di Assago a Milano e le informazioni sui biglietti disponibili.

Lizzo, Milano, Forum di Assago, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Lizzo a Milano. Si parte dai 51,75 euro del Terzo Settore Numerato fino ai 74,7 del Parterre in piedi. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Lizzo, Milano, Forum di Assago, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Lizzo al Forum di Assago, giovedì 3 febbraio 2023. L’inizio è previsto per le 20.

The Sign

2 Be Loved (Am I Ready)

Soulmate

Phone / Grrrls

Boys

Tempo

Rumors

Fitness

Scuse Me

Naked

Jerome

Break Up Twice

Doo Wop (That Thing) (Lauryn Hill cover)

Special

I’m Every Woman (Chaka Khan cover)

Like a Girl

Birthday Girl/Happy Birthday

Everybody’s Gay

Water Me

Cuz I Love You

If You Love Me

Coldplay

Truth Hurts

I Love You Bitch

Good as Hell

Juice

About Damn Time

Come arrivare al Forum di Assago con auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per assistere al concerto di Lizzo, giovedì 2 marzo 2023:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.