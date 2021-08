Le Little Mix hanno annunciato l’uscita di un nuovo album, Between us, che non è solo un greatest hits dei loro più celebri successi ma conterrà anche brani inediti. Sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2021. E’ il modo di celebrare il decimo anniversario della girlband, ora composto da Perrie Edwards, Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock. Jesy Nelson, infatti, ha abbandonato il gruppo da alcuni mesi e sembra pronta a debuttare come solista con il brano “Boyz”.

Insieme a un montaggio video, incluse le immagini a X Factor Uk nel 2011, le Little Mix hanno annunciato il seguito del loro progetto del 2020 ‘Confetti’:

“Siamo così entusiaste di questo album. Comprende tutti i nostri successi, così come alcune canzoni nuove di zecca che non potevamo aspettare ancora per farvele ascoltare . Non possiamo ringraziarvi abbastanza per il vostro supporto negli ultimi dieci anni … Questo disco è per ognuno di voi che ha ascoltato la nostra musica, ha comprato un album o lanciato il tuo cuore in uno dei nostri spettacoli. Non saremmo qui, a pubblicare questo album, se non fosse per voi # 10yearsoflittlemix”

La notizia dell’uscita di Between Us arriva a poca distanza dai rumors che accompagnano l’imminente esordio di Jesy Nelson con il suo primo singolo dopo aver abbandonato il gruppo che l’ha resa nota in tutto il mondo. E, sempre indiscrezioni attendibili, parlano di un possibile coinvolgimento di Nicki Minaj nel brano “Boyz”…

Little Mix, Between Us: la tracklist dell’album

Ecco le canzoni che saranno incluse nel greatest hits delle Little Mix, Between Us. Oltre ai più grandi successi, anche 4 brani inediti (ancora senza titolo).

Wings

DNA

Move

Salute

Black magic

Secret love song pt 2

Hair (feat. Sean Paul)

Shout out to my ex

Touch

No more sad songs (feat. Machine Gun Kelly)

Power (feat. Stormzy)

Reggaeton lento (remix) with CNCO

Woman like me (feat. Nicki Minaj)

Break up song

Sweet melody

Confetti (feat. Saweetie)

Heartbreak anthem with Galantis & David Guetta

Kiss my (uh oh) with Anne-Marie

TO BE ANNOUNCED

TO BE ANNOUNCED

TO BE ANNOUNCED

TO BE ANNOUNCED

Quando Jesy Nelson annunciò di aver abbandonato le Little Mix

A dicembre 2020, pochi giorni prima di Natale, Jesy Nelson dichiarò ufficialmente di aver abbandonato le Little Mix con una lunga lettera rivolta ovviamente ai fan:

“A tutti i miei Mixer, gli ultimi nove anni in Little Mix sono stati il ​​periodo più incredibile della mia vita. Abbiamo realizzato cose che non avrei mai pensato possibili. Dalla vittoria del nostro primo Brit Award ai nostri concerti esauriti all’O2. Fare amicizia e i fan in tutto il mondo Non posso ringraziarvi abbastanza dal profondo del cuore per avermi fatto sentire la ragazza più fortunata del mondo. Ci siete sempre stati a supportarmi e incoraggiarmi e non lo dimenticherò mai. La verità è che negli ultimi tempi trovo molto difficile la pressione costante di essere in un gruppo femminile e di essere all’altezza delle aspettative. Arriva un momento nella vita in cui abbiamo bisogno di reinvestire, di prendere a cuore noi stessi piuttosto che concentrarci sul rendere felici gli altri, e sento che ora è il momento di iniziare quel processo. Quindi, dopo molte considerazioni e con il cuore pesante, annuncio che lascerò Little Mix. Ho bisogno di passare un po ‘di tempo con le persone che amo, facendo cose che mi rendono felice. Sono pronta per intraprendere un nuovo capitolo della mia vita – non sono sicura di come sarà adesso, ma io spero che sarete ancora lì per sostenermi. Voglio dire grazie a tutte le persone coinvolte nel nostro viaggio. Tutto il duro lavoro e la dedizione che ci hanno portato a questo successo. A ogni singolo fan che è venuto a trovarci in concerto, che ha ascoltato le nostre canzoni e ha cantato a squarciagola, mi ha inviato messaggi e mi ha sostenuto lungo il percorso, voglio che tu sappia che ti amo così tanto e che non avrei mai potuto fare questo senza di te e lo apprezzo all’infinito. Soprattutto voglio dire grazie a Jade, Perrie e Leigh-Anne per aver creato alcuni dei ricordi più incredibili che non dimenticherò mai. Spero che continuerete a realizzare tutti i vostri sogni e che continuerete a fare musica che la gente ama. Con amore, Jesy x”



Sono poi bastati pochi mesi prima che Jesy riuscisse a concentrarsi sul suo ritorno solista, riuscendo a liberarsi dalla pressione costante e dal sentirsi “all’altezza delle aspettative” come Little Mix.