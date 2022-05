Ultimo Girone, il tour con il quale i Litfiba chiuderanno la loro storia durata oltre 40 anni, continuerà anche in estate.

La settimana scorsa, infatti, si è conclusa la prima parte del tour con una doppia data all’Alcatraz di Milano che ha registrato il sold out. La prima parte del tour, durata un mese, ha visto Piero Pelù e Ghigo Renzulli esibirsi nei più importanti club in Italia.

Il tour, quindi, riprenderà in estate, a partire dal prossimo 24 giugno. I concerti confermati sono in totale 16 (in fondo, trovate il calendario aggiornato). I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone.it e nelle prevendite abituali.

Come scritto in apertura, queste saranno le ultime occasioni per vedere i Liftiba esibirsi dal vivo. Al termine del tour, infatti, la rock band fiorentina saluterà i propri fan, chiudendo una storia iniziata nel lontano 1980 con il primo concerto tenutosi in un locale di Firenze.

Nel corso della loro carriera, i Litfiba hanno venduto circa 10 milioni di copie e tenuto concerti in Italia, in Europa e non solo.

Litfiba – Ultimo Girone: date

24 giugno – Macerata – Musicultura

03 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

09 luglio – Nichelino (TO) – Sonic Park Stupinigi

15 luglio – Lucca – Lucca Summer Festival

16 luglio – Ferrara – Ferrara Summer Festival

18 luglio – Roma – Rock In Roma

20 luglio – Matera – Sonic Park Matera

23 luglio – Catania – Sotto il Vulcano Festival

27 luglio – Bergamo – Bergamo Summer Music

29 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival

30 luglio – Majano (UD) – Festival di Majano

11 agosto – Monte Urano (FM) Bambù Festival

13 agosto – Alghero (SS) – Anfiteatro Maria Pia

18 agosto – Lecce – Oversound Music Festival

20 agosto – Cattolica (RN) – Arena della Regina

26 agosto – Romano D’Ezzelino (VI) – AMA Festival