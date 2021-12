I Litfiba annunciano i live del 2022 ma, questa volta, sarà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo. Il gruppo saluterà i fan con una serie di date previste nella prima metà del prossimo anno. E’ ufficiale la decisione di festeggiare i 22 anni di carriera con “L’ultimo girone” in alcune città italiane, da Roma a Milano, passando per Napoli e Firenze. Al momento, sono dieci le tappe previste in questo ultimo tour, con i biglietti disponibili dalle 16 del 13 dicembre 2021.

Ecco le parole dei Litfiba, annunciando l’addio alle scene live:

Litfiba: gioia e orgoglio rock, per l’ultima volta e per sempre!

I LITFIBA sono stati negli ultimi 40 (+2) anni la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano. Una storia che si può fregiare di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo – precursori come pochi del rock cantato in italiano – ma anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani.

Pochi artisti, infatti, possono vantare di aver affrontato con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come quello della musica e dei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan ma anche nella hall of fame della musica italiana.

Il 2022 sarà un anno formidabile che i fan dei LITFIBA e gli amanti della musica non dimenticheranno.

Come annunciato questa mattina da @pieropelufficiale e @ghigo_renzulli al termine dei festeggiamenti per il “40ennale (+2)” si chiuderà, con gioia e orgoglio, la storia della band e i concerti de “L’ULTIMO GIRONE” saranno una vera e propria festa itinerante che ne segnerà la degna e potente conclusione.

Queste le prime 10 date annunciate del tour organizzato da Friends & Partners i cui biglietti saranno disponibili da oggi, alle ore 16.00, su www.ticketone.it e ticketmaster.it:

26/4/2022 PADOVA Gran Teatro Geox

27/4/2022 PADOVA Gran Teatro Geox

3/5/2022 NAPOLI Casa Della Musica

4/5/2022 NAPOLI Casa Della Musica

10/5/2022 ROMA Atlantico Live

11/5/2022 ROMA Atlantico Live

16/5/2022 FIRENZE Tuscany Hall

17/5/2022 FIRENZE Tuscany Hall

24/5/2022 MILANO Alcatraz

25/5/2022 MILANO Alcatraz