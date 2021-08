Lil Nas X poteva essere tra i nuovi volti della seconda stagione di Euphoria, serie tv americana diventata ormai un cult dopo pochi episodi. Il cantante ha raccontato a Variety della proposta ricevuta per affiancare i protagonisti, Zendaya, Maude Apatow, Jacob Elordi, Storm Reid e Barbie Ferreira. L’idea era allettante ma, dopo averci riflettuto a lungo, ha poi deciso di rifiutare.

“In realtà stavo per fare Euphoria, ma non volevo perdere tempo per finire il mio album. Voglio assolutamente dedicarmi alla recitazione, ma sento di dover dare il massimo e voglio concentrarmi sulla musica per il momento. Voglio che il mio primo film sia fantastico”

Dopo il successo del singolo country rap Old Town Road, Nas ha pubblicato singoli tra cui Holiday, Sun Goes Down, Montero (Call Me by Your Name) e la recente Industry Baby.

Nelle scorse settimane, Lil Nas X ha attirato attenzione durante la sua performance ai Bet Awards 2021. Il motivo? Un bacio con uno dei suoi ballerini di scena.

“Cerco sempre di dare alle persone uno show, sai? Sottolineando anche i difetti della società. Ho un obiettivo in testa per dove voglio essere- Alcune cose funzionano davvero bene e alcune non funzionano affatto, e molte di esse sono all’ultimo minuto – tipo, ho pianificato il bacio ai BET letteralmente un giorno o due prima che accadesse. Uso semplicemente tutto ciò che mi viene in mente a mio vantaggio, anche cose che altri potrebbero vedere come uno svantaggio”

Intanto, l’atteso annuncio ufficiale è arrivato nelle settimane scorse. Non manca molto all’uscita del nuovo album di Lil Nas X e il cantante ha svelato il titolo (già presumibile, a dire il vero). “Montero” è il nome del prossimo progetto di inediti che non ha ancora una data d’uscita ma che conterrà sicuramente le tracce “Old Town Road”, “Holiday” “Montero (Call me by your name)” e. appunto, la recente Industry Baby.