Lil Nas X ha annunciato il “Long live Montero Tour” 2022, con una serie di concerti previsti in America e in Europa. Si parte il 6 settembre da Detroit passando per Boston e New York. Poi, da novembre, ecco altre tappe in Europa: da Parigi a Barcellona. Per il momento, però, purtroppo è presente alcuna tappa in Italia.

Ecco, a seguire, il calendario dei live previsti:

6 settembre, 2022, Detroit

10 settembre 2022, Chicago

15 settembre 2022, Toronto

18 settembre, Boston

20 settembre 2022, New York

22 settembre 2022, Philadelphia

25 settembre 2022, Washington

27 settembre 2022, Atlanta

1 ottobre 2022, Nashville

3 ottobre 2022, Orlando

4 ottobre 2022, Miami

18 ottobre 2022, Los Angeles

21 ottobre 2022, Phoenix

23 ottobre 2022, San Francisco

8 novembre 2022, Amsterdam

9 novembre 2022, Berlino

10 novembre 2022, Amburgo

12 novembre 2022, Londra

14 novembre 2022, Parigi

15 novembre 2022, Bruxelles

17 novembre 2022, Barcellona

Lil Nas X announces "Long Live Montero Tour" Posted by Ultimate Music on Tuesday, April 26, 2022

A settembre 2021 è uscito l’atteso disco “Montero”. A trainare il progetto è stato il singolo “Montero (Call me by your name”), rilasciato a marzo, qualche mese prima della pubblicazione dell’Lp. Secondo brano ad anticipare l’album è stato “Sun goes down” (era maggio 2021), poi “Industry baby” con il featuring di Jack Harlow. Ultima traccia tratta dal disco è stata “That’s what i want”, trasmesso dalle radio sempre a partire da settembre dell’anno scorso.

A causa delle restrizioni legate al Covid-19, Lil Nas X ha rimandato il tour per poi annunciarlo proprio oggi, 26 aprile 2022. Il tour partirà a settembre toccando alcune delle città più importanti d’America per poi passare in Europa (Parigi e Barcellona) e una tappa a Londra.

In Italia Montero è arrivato al nono posto della classifica Fimi dei dischi più venduti. In America, invece, è salito fino alla seconda posizione della Billboard 200. Montero è stato l’album con più pre-ordini su Apple Music due settimane prima della sua uscita (dal 27 agosto al 2 settembre 2021), un posto davanti a Voyage degli ABBA (2021). Nella prima settimana ha raggiunto 126.000 unità equivalenti, di cui 22.000 erano vendite di album puri.

Ottimi i riscontri di vendite, con dischi di platino in Norvegia , Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti (dove ha superato abbondantemente il milione di copie).