Ligabue è pronto ad esibirsi stasera, 5 luglio 2023, allo Stadio San Siro a Milano con la prima delle due date in programma negli Stadi, quest’estate. Il secondo appuntamento è fissato per il 14 luglio allo Stadio Olimpico a Roma. Sarà l’occasione per ascoltare -dal vivo- i più grandi successi del cantautore che promette sorprese e anche ospiti sul palco, in queste due serate evento. In attesa di ascoltare il nuovo album, “Dedicato a noi”, Ligabue ha condiviso il singolo “Riderai”, nelle scorse settimane, l’assaggio del suo prossimo progetto musicale. Qui sotto potete leggere le anticipazioni sulla scaletta e le informazioni sui biglietti.

Ligabue, San Siro, concerto Milano 5 luglio 2023, anticipazioni scaletta

Non è stata resa nota una scaletta ufficiale del concerto di questa sera, a San Siro, ma sul palco potremo ascoltare i grandi successi di Ligabue, incluso l’ultimo singolo, Riderai. Qui sotto i brani che saranno presenti nella setlist.

Il concerto inizierà alle 21.

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Balliamo sul mondo

L’amore conta

Tu sei lei

Il sale della terra

Si viene e si va

Non è tempo per noi

I “ragazzi” sono in giro

Chissà se in cielo passano gli Who

Il mio nome è mai più

A che ora è la fine del mondo?

Buonanotte all’Italia

Il giorno di dolore che uno ha

Quella che non sei

Piccola stella senza cielo

Marlon Brando è sempre lui

Certe notti

Questa è la mia vita

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Leggero

Ligabue, San Siro, concerto Milano 5 luglio 2023, biglietti

Sono disponibili solo biglietti per il II Anello Rosso numerato al concerto di Ligabue a San Siro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio San Siro a Milano

Come riportato anche da Ticketone, ecco le indicazioni su come raggiungere lo Stadio Meazza, San Siro, a Milano.

Con metropolitana: Linea rossa MM1 – fermata Lotto, Linea lilla M5 – fermata San Siro Stadio. In caso di arrivi da metro diverse, indirizzarsi verso i cambi della linea rossa o lilla e poi direzione San Siro Stadio.

In autobus: Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum

In treno

Stazione Centrale – P.ta Garibaldi – Lambrate

A quel punto, prendere la linea metropolitana verde MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

Stazione Porta Genova

Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 (rossa) fino alla fermata Lotto.

In aereo

Milano Linate

Con l’autobus linea 73 fino a San Babila M1. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Da Milano Malpensa

Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a Cadorna FN. Proseguire poi con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

A Milano Orio Al Serio

Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana M2 in direzione FAMAGOSTA, e scendere alla fermata Cairoli. Interscambio con la linea metropolitana M1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata Lotto.

Se si arriva in auto al concerto, da Torino (autostrada A4): dopo la barriera proseguire verso Venezia fino allo svincolo per Milano Certosa e seguire le indicazioni per San Siro.

Invece da Bologna , Firenze , Roma ( autostrada A1 ): imboccare la Tangenziale Ovest , uscendo allo svincolo per la Statale 11 ; di qui si raggiunge lo stadio.

Arrivando da Bergamo , Verona , Venezia , Udine ( autostrade A4 ), dopo la barriera di Milano Est proseguire verso Torino fino allo svincolo per Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Infine da Como , Lecco , Svizzera ( autostrada A8 – A9 ), dopo la barriera proseguire verso Milano Certosa ; di qui seguire le indicazioni per lo stadio.

Parcheggi: Sono disponibili in corrispondenza delle fermate della metropolitana Lampugnano, Molino Dorino e De Angeli, ampiamente serviti da mezzi pubblici per raggiungere la location.

Per ritornare da San Siro dopo il concerto, invece, le metropolitane M1 e M5 e il parcheggio di Lampugnano chiudono più tardi.

M1: treni in servizio solo da Lotto verso Sesto Fs (e non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1 circa

M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa