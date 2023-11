Nuova data di Luciano Ligabue con il suo “Dedicato a noi – Indoor Tour 2023” stasera al Palazzo dello Sport a Roma.

Sul palco Luciano Ligabue sarà accompagnato da “Il Gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

A seguire potete trovare tutte le informazioni sugli orari e sui biglietti disponibili insieme alle anticipazioni sulla scaletta del concerto in calendario al Palazzo dello Sport a Roma.

Ligabue, la scaletta del concerto al Palazzo dello Sport a Roma:

Una scaletta diversa per ogni concerto, in cui oltre ad alcuni brani contenuti nel nuovo album “Dedicato a noi”, non mancheranno le hit più amate dal pubblico e tante sorprese che renderanno ogni concerto unico. Non è stata quindi anticipata la setlist del live di questa sera poichè, ad eccezione dei grandi classici sempre presente, includerà canzoni interpretare per la prima volta dal vivo e pezzi presenti nel suo ultimo disco di inediti.

Il concerto inizierà alle 21.

A seguire vi riportiamo la scaletta più recente, quella al Modigliani Forum di Livorno:

Niente piano B

Questa è la mia vita

I “ragazzi” sono in giro

Sarà un bel souvenir

Piccola stella senza cielo

I duri hanno due cuori

Il meglio deve ancora venire

Riderai

Luci d’America

Happy hour

Ti sento

Eri bellissima

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Si viene e si va

Quella che non sei

Sulla mia strada

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Dedicato a noi

Urlando contro il cielo

Ligabue, biglietti del concerto a Roma

Sono ancora disponibili pochissimi biglietti per la data di Luciano Ligabue a Roma, al Palazzo dello Sport. L’unica tipologia di biglietto è quella della Tribula Latera con Scarsa Visibilità a 69 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.