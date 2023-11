La metà della mela è un brano di Luciano Ligabue presente nel suo ultimo disco di inediti, “Dedicato a noi”, uscito il 22 settembre 2023 e subito al primo posto della classifica Fimi degli album più venduti in Italia. Il progetto è stato anticipato dai singoli “Riderai” e “Una canzone senza tempo”. Come per tutti i suoi dischi, Luciano Ligabue ha firmato testi e musiche di “Dedicato a noi”, album prodotto da Luciano e Fabrizio Barbacci, coprodotto da Niccolò Bossini, con la produzione esecutiva di Claudio Maioli per Zoo Aperto.

Registrato e mixato da Paolo Alberta presso Zoo Studio a Correggio (Reggio Emilia) con registrazioni e missaggi addizionali a cura di Guglielmo Ridolfo Gagliano e masterizzato da Greg Calbi e Steve Fallone presso Sterling Sound a New York City, l’album “DEDICATO A NOI” è stato suonato da Luciano Ligabue (chitarre e tastiere), Lenny Ligabue (batteria e cori), Niccolò Bossini (chitarre, basso e cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (basso, tastiere, pianoforte e cori), Fabrizio Barbacci (chitarra acustica e cori) e Paolo Alberta (percussioni)

A loro si sono aggiunti per alcuni brani Max Cottafavi (chitarre in “Così come sei”, “La parola ‘amore’”, “Musica e parole”, “Una canzone senza tempo”, “Stanotte più che mai” e “Non cambierei questa vita con nessun’altra”), Fede Poggipollini (chitarre in “La metà della mela” e “Niente piano B”) e Luciano Luisi (pianoforte in “La metà della mela”, “Dedicato a noi”, “Musica e parole”, “Quel tanto che basta”, “Chissà se Dio si sente solo”, “Stanotte più che mai” e “Riderai”, tastiere in “Chissà se Dio si sente solo” e cori in “Dedicato a noi”).

Ligabue, La metà della mela, Significato

Il brano racconta il bilancio di una relazione d’amore, tra momenti sereni e altri ben più difficili. Alla fine, quello che appare più evidente è che l’altra persona è la metà della mela “(Una splendida storia, Non finisce mai più, La metà della mela mi sa che sei tu”). Dopo un addio e una separazione, ci si ritrova insieme, con la consapevolezza di chi vuole continuare un viaggio in due.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “LA META’ DELLA MELA” SU YOUTUBE.

Ligabue, La metà della mela, Testo della canzone

Abbiamo avuto giorni strani

E giorni molto più normali

Ci siamo presi tutto il tempo

Che c’era e che c’è

Su due binari paralleli

Tenuti dalle traversine

Ci siam sentiti meno soli

Davvero, io e te

Quando ci siamo fatti male

Ci siamo fatti male insieme

Due solitudini in comune

E andare io e te

Non dimentico niente

Figurarsi di te

Della vita com’era e la vita com’è

Una splendida storia

Non finisce mai più

La metà della mela mi sa che sei tu

Ci sono stati mal di testa

Valigie fattе e “Adesso basta”

Ma siamo ancora al nostro posto

E il posto è qui

Qui dove siamo pronti a tutto

L’amorе che fa ancora effetto

Svegliarsi ancora nello stesso letto

Perfetto così

Tu guarda la combinazione

Siam combinati proprio bene

Il sole con il temporale

E andare io e te

Conti ancore le stelle

Canti ancora De André

Della vita com’era e la vita com’è

Non mi scappa più niente

Non mi scappi mai più

La metà della mela mi sa che sei tu

Non dimentico niente

Figurarsi di te

Della vita com’era e la vita com’è

Una splendida storia

Non finisce mai più

La metà della mela mi sa che sei tu