Ora e Allora è il titolo del cofanetto da collezione contenente la discografia completa (album di inediti, live, raccolte, colonne sonore e DVD) di Ligabue.

La collana, che sarà disponibile in edicola, a cadenza settimanale, a partire dal 30 marzo 2021, ripercorrerà le tappe della carriera di Ligabue, iniziata trent’anni fa. Ogni uscita, in formato inedito maxi digipack (15×15 cm) per la prima volta, avrà un libretto contenente foto e interviste inedite. La prima uscita sarà accompagnata dal cofanetto con il quale si potranno raccogliere le 23 pubblicazioni (15 CD, 3 CD doppi, un CD triplo, 3 CD+DVD e un DVD).

Il 30 marzo, si partirà, ovviamente, con l’album d’esordio del rocker di Correggio, l’album omonimo Ligabue. Ad aprile (6, 13, 20 e 27), invece, saranno disponibili gli album Lambrusco coltelli rose & pop corn, Sopravvissuti e sopravviventi, A che ora è la fine del mondo? e Buon compleanno Elvis. A maggio (4, 11, 18 e 25), sarà il turno degli album live doppio Su e giù da un palco, della colonna sonora di Radiofreccia e degli album Miss Mondo e Fuori come va?.

A giugno (1, 8, 15, 22 e 29), saranno disponibili il doppio album live Giro d’Italia, l’album Nome e Cognome, le raccolte (CD+DVD) Primo Tempo e Secondo Tempo e l’album live (CD+DVD) Sette Notti in Arena. A luglio (6, 13, 20 e 27), usciranno l’album Arrivederci, mostro!, il triplo album live Campovolo 2.011, l’album Mondovisione (2013) e il doppio album live Giro del mondo. Ad agosto (3, 10, 17, 24 e 31), infine, sarà la volta del DVD Giro del mondo, dell’album Made in Italy, della colonna sonora di Made in Italy e degli album Start e 7.

Ricordiamo che l’ultimo album di Ligabue, 7, pubblicato anche insieme al cofanetto 77+7, che comprende anche i 77 singoli, pubblicati dal cantautore, in versione rimasterizzata, ha ottenuto la certificazione di Disco di Platino.