Non ci sarà nessun festival rock, nell’estate 2023, alla RCF Arena di Reggio Emilia con Ligabue protagonista. In queste ore è arrivata la smentita ufficiale, via comunicato stampa (e condivisa anche dal cantante via Instagram Stories), del coinvolgimento dell’artista e di questo ipotetico progetto:

FRIENDS & PARTNERS smentisce i rumors che si stanno diffondendo nelle ultime ore su alcuni portali web riguardo ad un festival di musica rock alla RCF Arena di Reggio Emilia la prossima estate. Le uniche date di LUCIANO LIGABUE in programma per l’estate 2023 son i due concerti negli stadi già annunciati: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Sono quindi solo questi due i live ufficiali e confermati per assistere, dal vivo, ai concerti di Ligabue, rispettivamente a San Siro a Milano (il 5 luglio) e allo Stadio Olimpico a Roma (il 14 luglio 2023).

Nel 2022, invece, Ligabue si è esibito in un concerto evento a Campovolo per poi, tra fine settemebre e inizio ottobre, portare il suo live nella magnifica cornice dell’Arena di Verona. Queste le parole di Gianmarco Mazzi, AD di Arena di Verona Srl:

“Ligabue, che in Italia nel 2022 si è esibito solo a Campovolo, tornerà all’Arena, è un grande evento per Verona e va ad impreziosire il calendario del live, già straordinario per importanza e ricchezza di appuntamenti nazionali e internazionali. In un anno di rinascita dei concerti, Ligabue ci aiuterà a centrare l’obiettivo record di mezzo milione di spettatori all’Arena, grazie al coinvolgimento di spettatori di tutte le età e con il fine prioritario di portare lavoro alle attività produttive veronesi”

Sono state sette le date, in totale di Ligabue all’Arena di Verona: 27, 29, 30 settembre e 1, 3, 4, 6 ottobre 2022. Questi i brani interpretati in scaletta:

Non cambierei questa vita con nessun’altra

Balliamo sul mondo

Bambolina e barracuda

Ho messo via

Il sale della terra

Si viene e si va

A modo tuo

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Il giorno dei giorni

Non è tempo per noi

Marlon Brando è sempre lui

Walter il mago

Il mio nome è mai più

Piccola stella senza cielo

Il meglio deve ancora venire

Buonanotte all’Italia

Quella che non sei

Certe notti

Questa è la mia vita

Tra palco e realtà

Urlando contro il cielo

Leggero