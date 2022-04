Ligabue, pochi minuti fa, via social, ha annunciato un concerto evento intitolato “Warm Up – Aspettando Campovolo”. Si terrà il 2 giugno 2022.

“Ligabue Warm Up – Aspettando Campovolo” è l’appuntamento di 1 ora e mezza live con Luciano che si svolgerà all’RCF Arena di Reggio Emilia nel pomeriggio di giovedì 2 giugno a partire dalle ore 18.

Potranno accedere gratuitamente a questo evento, in esclusiva, gli iscritti al barMario e tutti i possessori del biglietto di almeno una delle date del tour europeo rinviato a ottobre 2022.

Durerà un'ora e mezza e si terrà all'RCF Arena di Reggio Emilia nel pomeriggio di giovedì 2 giugno dalle 18 alle 20.

Ligabue Warm Up – Aspettando Campovolo, biglietti, come partecipare

Vi riportiamo informazioni e dettagli per poter partecipare al “Ligabue Warm Up – Aspettando Campovolo”.

Potranno accedere gratuitamente a questo evento in esclusiva gli iscritti al barMario e tutti i possessori del biglietto di almeno una delle date del tour europeo rinviato a ottobre 2022 (qui il nuovo calendario).

Attenzione: i biglietti per l’Europa rimangono comunque validi per le nuove date quindi devono essere assolutamente conservati.

Per gli iscritti al fanclub, le modalità per partecipare verranno invece rese note sul sito; per chi invece non è iscritto può farlo qui attivando la quota annuale.

I possessori del biglietto di almeno una delle date del tour europeo rinviato a ottobre 2022 dovranno obbligatoriamente prenotarsi effettuando una procedura di check-in disponibile su questa stessa pagina a partire dal 15 maggio.

Sarà l’occasione ideale per i numerosi fan di Ligabue di poter rivedere, finalmente dal vivo, il cantante, pronto a intrattenere il pubblico con i più grandi successi della sua carriera, finalmente live, dopo i due anni di stop legati alla pandemia da Covid-19.

Due giorni dopo, poi, il 4 giugno, l’evento imperdibile “Ligabue, 30 anni in un nuovo giorno” alla Rcf Arena.