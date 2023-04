Concerto a sorpresa -fra pochissimi giorni- per Luciano Ligabue. Il cantautore si esibirà a Roma il 27 aprile 2023 (e venerdì 28 ai Magazzini Generali a Milano) con due eventi live proprio ideati per lanciare il nuovo singolo, Riderai, disponibile da venerdì. La notizia è arrivata in questi minuti, generando attesa e curiosità da parte dei fan. Ma ecco tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti e la prevendita per la data a Roma

Ligabue al Largo Venue di Roma, biglietti concerto 27 aprile 2023, Wam Up

In occasione dell’uscita, Ligabue ha annunciato due concerti a sorpresa nei club di Roma e Milano per presentare il brano live in anteprima: giovedì 27 aprile al Largo Venue di ROMA e venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di MILANO. I biglietti per questi due appuntamenti saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di domani, martedì 25 aprile, su Ticketone. Cliccate qui per l’acquisto.

Il concerto è intitolato “Warm up” ed è nato proprio con lo scopo di poter ascoltare i più grandi successi dell’artista insieme alla presentazione -dal vivo- della canzone disponibile da venerdì 28 aprile.

I due concerti nei club saranno anche l’occasione per “scaldare i motori” in vista dei due imperdibili eventi negli stadi che vedranno Luciano Ligabue protagonista nel mese di luglio: il 5 luglio allo Stadio G. Meazza di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Riderai, il ritorno con il nuovo singolo

Riderai è il nuovo singolo di Ligabue, disponibile dal 28 aprile 2023. Il brano anticipa l’uscita del prossimo disco di inediti del cantautore, previsto per il prossimo autunno. Il pezzo è stato scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano insieme a Fabrizio Barbacci.

L’ultimo disco di Ligabue è 7, il suo tredicesimo disco in studio rilasciato a dicembre 2020 dalla Warner Music Italy. In occasione dell’uscita del progetto, è stato poi pubblicato il cofanetto 77+7 che comprende, oltre all’album 7, la versione rimasterizzata dei 77 singoli di successo del cantautore emiliano. Entrambi gli album sono stati pubblicati per celebrare i primi trent’anni di carriera di Ligabue